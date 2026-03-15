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Jean-Michel Aulas

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

OL15 mars , 22:20
parAlexis Rose
3
Après avoir longtemps été président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas brigue la Mairie de Lyon. Et il sera au second tour des élections municipales sachant qu’il a reçu 35,4% des votes.
Ce dimanche, Jean-Michel Aulas lançait officiellement sa nouvelle carrière d’homme politique. Annoncé grand favori dans les sondages, l’ancien président de l’OL a connu une grosse déception après une campagne compliquée, où il a évité les principaux débats et s'est montré mal à l'aise sur de nombreux sujets. S’il sera bien au second tour du côté de Lyon dimanche prochain en ayant eu 35,4% des votes, Aulas se classe derrière Grégory Doucet. Le maire sortant a effectivement remporté 37,3 % des voix.
Une vraie déception que le candidat de la droite et du centre tentera d’effacer au second tour avec une potentielle élection. Mais pour cela, Aulas va devoir convaincre les Lyonnais, alors qu’il n’a pas forcément été à la hauteur des derniers débats avec Doucet.

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Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Une réussite ???? Le retournement de veste comme tu dis !!! 🤣

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

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donc y a que l OL qui a marqué des points?

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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