Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Après avoir longtemps été président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas brigue la Mairie de Lyon. Et il sera au second tour des élections municipales sachant qu’il a reçu 35,4% des votes.

Ce dimanche, Jean-Michel Aulas lançait officiellement sa nouvelle carrière d’homme politique. Annoncé grand favori dans les sondages, l’ancien président de l’ OL a connu une grosse déception après une campagne compliquée, où il a évité les principaux débats et s'est montré mal à l'aise sur de nombreux sujets. S’il sera bien au second tour du côté de Lyon dimanche prochain en ayant eu 35,4% des votes, Aulas se classe derrière Grégory Doucet. Le maire sortant a effectivement remporté 37,3 % des voix.

Une vraie déception que le candidat de la droite et du centre tentera d’effacer au second tour avec une potentielle élection. Mais pour cela, Aulas va devoir convaincre les Lyonnais, alors qu’il n’a pas forcément été à la hauteur des derniers débats avec Doucet.