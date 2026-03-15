ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287

Joan Laporta réélu président du Barça

Liga15 mars , 21:35
parAlexis Rose
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Opposé à Victor Font, Joan Laporta a remporté les élections présidentielles du FC Barcelone.
Il n’y avait pas que les élections municipales en France ce dimanche. À Barcelone aussi, des élections importantes avaient lieu avec les élections présidentielles du FC Barcelone. Et à l’issue d’un vote, où les joueurs du Barça ont soutenu le président sortant après la belle victoire contre le FC Séville (5-2), Joan Laporta a bien été réélu par les socios avec 58% des votes.
Il a dominé son opposant Victor Font. Laporta restera donc président du Barça jusqu’en 2031. Une date d’ici laquelle il espère bien revoir son FCB au sommet du football européen en Ligue des Champions, sachant que le Barça n’a plus gagné la C1 depuis 2015.

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Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Une réussite ???? Le retournement de veste comme tu dis !!! 🤣

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

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donc y a que l OL qui a marqué des points?

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Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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