McCourt dégoûté, l’OM a gardé ses deux boulets

Malgré l’opération dégraissage opérée pendant l’été, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint son objectif. Principalement en cause, son incapacité à se séparer des milieux Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, les deux joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Ce que Bruno Genesio redoutait a fini par se produire. Le marché des transferts a fermé ses portes en France mardi soir et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas accueilli la moindre recrue cet été. Il reste encore la possibilité de recruter un joker dans l’Hexagone ou un joueur libre. Mais là encore, l’hypothèse a rapidement été écartée. Malgré les nombreux départs enregistrés, le club phocéen n’a toujours pas les moyens de se renforcer. Il faut dire que le directeur sportif Grégory Lorenzi a connu des échecs importants.

Certes, les sorties de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Geronimo Rulli ont soulagé les finances. Mais même après le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace pour 20 millions d’euros en toute fin de mercato , l’Olympique de Marseille reste coincé à cause de sa masse salariale toujours plombée par Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. Avec des salaires respectifs estimés à 500 000 euros et 450 000 euros par mois, les deux milieux de terrain représentent les deux joueurs les mieux payés de l’effectif. Ce n’est pas un hasard si la direction voulait tant s’en séparer.

Malheureusement pour le pensionnaire du Vélodrome, sans parler de la fragilité de l’international centrafricain, leur niveau de rémunération n’a pas facilité leur départ. Pas plus que la volte-face du Danois qui a annulé sa signature à Newcastle à la dernière minute, au risque de provoquer la colère du propriétaire Frank McCourt, à l’origine de la perte de son brassard de capitaine. Autant dire que les deux indésirables peuvent s’attendre à un traitement similaire en janvier prochain.