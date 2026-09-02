McCourt dégoûté, l’OM a gardé ses deux boulets

McCourt dégoûté, l’OM a gardé ses deux boulets

OM02 sept. , 15:30
parEric Bethsy
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Malgré l’opération dégraissage opérée pendant l’été, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint son objectif. Principalement en cause, son incapacité à se séparer des milieux Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, les deux joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.
Ce que Bruno Genesio redoutait a fini par se produire. Le marché des transferts a fermé ses portes en France mardi soir et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas accueilli la moindre recrue cet été. Il reste encore la possibilité de recruter un joker dans l’Hexagone ou un joueur libre. Mais là encore, l’hypothèse a rapidement été écartée. Malgré les nombreux départs enregistrés, le club phocéen n’a toujours pas les moyens de se renforcer. Il faut dire que le directeur sportif Grégory Lorenzi a connu des échecs importants.

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Certes, les sorties de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Geronimo Rulli ont soulagé les finances. Mais même après le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace pour 20 millions d’euros en toute fin de mercato, l’Olympique de Marseille reste coincé à cause de sa masse salariale toujours plombée par Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. Avec des salaires respectifs estimés à 500 000 euros et 450 000 euros par mois, les deux milieux de terrain représentent les deux joueurs les mieux payés de l’effectif. Ce n’est pas un hasard si la direction voulait tant s’en séparer.
Malheureusement pour le pensionnaire du Vélodrome, sans parler de la fragilité de l’international centrafricain, leur niveau de rémunération n’a pas facilité leur départ. Pas plus que la volte-face du Danois qui a annulé sa signature à Newcastle à la dernière minute, au risque de provoquer la colère du propriétaire Frank McCourt, à l’origine de la perte de son brassard de capitaine. Autant dire que les deux indésirables peuvent s’attendre à un traitement similaire en janvier prochain.
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Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...

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