TV : Ligue 1+ bat le CFC avec Platini, c'est grâce à son idée géniale

Cette saison, la chaîne Ligue 1+ a décidé de diffuser « Le Club du soir » en clair autour de la principale affiche de fin de journée. Une émission qui a pris l'habitude de dépasser le Canal Football Club en matière d'audience. Nicolas de Tavernost tire la couverture à lui.

Canal+ avait convié Michel Platini ce dimanche afin de parler de l'excellent documentaire en six parties qui lui est consacré, mais également de l'actualité du football. Malgré la présence d'une légende du football français, dont le franc-parler est bien connu, le Canal Football Club n'a pas fait mieux que Le Club du Soir diffusé dans les mêmes horaires par Ligue 1+. Selon Daniel Riolo, l'émission présentée par Hervé Mathoux a été battue en matière d'audience par celle de Thibault Le Rol, et c'est forcément un constat brutal pour Canal+. Commentant cette réussite de la nouvelle émission de la chaîne de la LFP, Nicolas de Tavernost, qui dirigeait LFP Média, jusqu'à la fin de la saison passée, tient à faire savoir que c'était une idée à lui.

Ligue 1+ dépasse Canal+

Interrogé par le journaliste de RMC, celui qui est désormais le président du conseil de surveillance du Stade Rennais révèle qu'il avait milité pour que ce magazine soit désormais diffusé en clair afin de faire la promotion de Ligue 1+. « Avant de partir, j'avais suggéré que on fasse le le le magazine du dimanche en clair. Pourquoi ? C'est normal. On expose notre produit et si c'est bien fait, ça incite les gens à s'abonner. Que cela fasse mieux que Canal+, ça montre bien que le produit Ligue 1 intéresse. On voit bien que si on fait les efforts nécessaires de promotion, si on fait de l'inclusif, si on continue à être performant avec cette exclusivité, on va s'en sortir », explique Nicolas de Tavernost.

Selon ce dernier, la chaîne Ligue 1+ pourrait rapporter jusqu'à 350 millions d'euros aux clubs, mais pour cela il faut encore un peu de patience. Nicolas de Tavernost estime que deux ans de plus sont nécessaires à Ligue 1+ pour enfin rapporter du cash aux équipes de la Ligue 1. A savoir si avec le lancement de l'appel d'offres, la LFP ne changera pas tout.