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TV : Canal+ s’offre Medhi Benatia

TV02 sept. , 14:42
parEric Bethsy
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Le mercato n’est pas terminé pour les chaînes de télévision. Après l’ex-sélectionneur du Maroc Walid Regragui, Canal+ a annoncé l’arrivée de Medhi Benatia. L’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille reprend son rôle de consultant déjà occupé sur beIN Sports. Selon L’Equipe, celui qui retrouvera son ami Samir Nasri sur la chaîne cryptée interviendra pendant les soirées européennes et sur le plateau du Late Football Club.
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Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...

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