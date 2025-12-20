ICONSPORT_280158_0374

PSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirme

PSG20 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
Le PSG s'offre une petite crise avec Ousmane Dembélé, qui ne comprend pas pourquoi Luis Enrique et son staff refusent de le faire débuter les matchs. L'impatience du Français est désormais publique.
Ousmane Dembélé a totalement raté son match contre Flamengo, mercredi soir à Doha. Entré en jeu à la 78e minute de la rencontre, l’attaquant français du Paris SG a finalement eu 45 minutes pour se montrer. Mais entre des ballons perdus et un manque de justesse dans le dernier geste, le Ballon d’Or n’a pas vraiment impacté la fin de match. Une petite déception pour un joueur qui doit digérer sa saison 2024-2025 d’exception, puis ses pépins physiques rencontrés à l’automne.

Dembélé ne comprend pas le staff de Luis Enrique

Son retour au plus haut niveau est plus lent que prévu, surtout qu’il n’est pas sur la même longueur d’onde que le staff de Luis Enrique. C’est la grosse information dévoilée par Bertrand Latour. Le journaliste de Canal+ l’affirme, il y a de l’eau dans le gaz entre l’attaquant du PSG et son entraineur au sujet de son utilisation.
« Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter, pour enchainer, gagner du rythme et devenir performant. Cela crée des tiraillements au sein du club. Ce problème a été évoqué avec les dirigeants. Il a pu avoir pas mal de temps de jeu car il y a eu la prolongation contre Flamengo, mais sinon c’était un match de plus où il faisait 10 minutes. Il y a un moment donné où il devra débuter car la, sa saison n’a pas débuté », a lancé Bertrand Latour, pour qui il y a une grosse incompréhension entre un joueur qui se sent capable de débuter, et un Luis Enrique et son staff qui l’en empêchent clairement. 
Les titres qui s’enchainent aident en tout cas le PSG à passer sans trop d’esclandre ce problème ponctuel avec Ousmane Dembélé. Mais Luis Enrique l’a promis cet automne, il allait se montrer prudent avec certains retours tant que les garanties physiques n’étaient pas données. Et visiblement, si l’ancien Rennais se sent prêt, le staff technique parisien ne le voit pas encore comme capable d’avoir plus de temps de jeu qu’actuellement.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
