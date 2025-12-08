PSG : Ousmane Dembélé, encore une mauvaise nouvelle

Entré en cours de match face à Rennes, Ousmane Dembélé devrait déclarer forfait pour le match contre Bilbao, mercredi soir à San Mamés. Le Ballon d'Or du PSG est encore victime d'un problème physique.

Depuis cet été, Ousmane Dembélé enchaîne les pépins, l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain ne parvenant pas à réellement entamer sa saison. Alors que l'ancien joueur du Barça avait échappé aux problèmes durant toute la saison 2024-2025, le Ballon d'Or 2025 est rattrapé par ses désagréments que l'on pensait appartenir au passé.

Paris sans son Ballon d'Or à Bilbao ?

Même si Dembélé a fait son retour début novembre, suite à sa blessure au mollet, l'homme fort de l'attaque des champions d'Europe n'a pas encore joué un match dans sa totalité, à l'image des 26 minutes disputées contre Rennes samedi dernier. Un retour sans vrai éclat, mais qui envoyait un signal positif concernant sa présence en Ligue des champions

Dembélé malade, le PSG patiente

Mais; à priori, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé pour le match de Ligue des champions mercredi soir au Pays Basque. Car à 48 heures de cette rencontre, Benjamin Quarez, journaliste du Parisien en charge de suivre le PSG, révèle que Dembélé souffre cette fois d'une grippe. Un problème qui a empêché Ousmane Dembélé de s'entraîneur ce lundi à Poissy, et qui remet en cause sa présence mardi dans l'avion qui transportera la délégation parisienne à Bilbao.