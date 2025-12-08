PSG : Ousmane Dembélé, encore une mauvaise nouvelle

Entré en cours de match face à Rennes, Ousmane Dembélé devrait déclarer forfait pour le match contre Bilbao, mercredi soir à San Mamés. Le Ballon d'Or du PSG est encore victime d'un problème physique.
Depuis cet été, Ousmane Dembélé enchaîne les pépins, l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain ne parvenant pas à réellement entamer sa saison. Alors que l'ancien joueur du Barça avait échappé aux problèmes durant toute la saison 2024-2025, le Ballon d'Or 2025 est rattrapé par ses désagréments que l'on pensait appartenir au passé.
Paris sans son Ballon d'Or à Bilbao ?
Même si Dembélé a fait son retour début novembre, suite à sa blessure au mollet, l'homme fort de l'attaque des champions d'Europe n'a pas encore joué un match dans sa totalité, à l'image des 26 minutes disputées contre Rennes samedi dernier. Un retour sans vrai éclat, mais qui envoyait un signal positif concernant sa présence en Ligue des champions
.
Dembélé malade, le PSG patiente
Mais; à priori, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé pour le match de Ligue des champions mercredi soir au Pays Basque. Car à 48 heures de cette rencontre, Benjamin Quarez, journaliste du Parisien en charge de suivre le PSG, révèle que Dembélé souffre cette fois d'une grippe. Un problème qui a empêché Ousmane Dembélé de s'entraîneur ce lundi à Poissy, et qui remet en cause sa présence mardi dans l'avion qui transportera la délégation parisienne à Bilbao.