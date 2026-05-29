PSG-Arsenal : La grosse hésitation de Luis Enrique

Le onze de départ de Luis Enrique pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal comporte une grosse incertitude. L’entraîneur espagnol hésite entre Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz.

Qui sera le troisième milieu de terrain du Paris Saint-Germain aux côtés de Vitinha et de Joao Neves ce samedi soir à Budapest ? Un doute existe dans l’esprit de Luis Enrique. Joueur le plus utilisé de la saison, Warren Zaïre-Emery a brillé en 2025-2026, que ce soit comme latéral droit durant l’absence d’Achraf Hakimi ou à son poste de milieu de terrain, lorsque Fabian Ruiz n’était pas opérationnel. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre par le journaliste Marc Mechenoua que le doute est bien présent dans l’esprit de Luis Enrique à moins de 24 heures de la finale de la Ligue des Champions.

Lors des dernières mises en place tactiques, le coach du PSG a fait basculer Zaïre-Emery et Fabian Ruiz dans l’équipe des titulaires, l’un après l’autre, maintenant le suspense et l’émulation au sein de son groupe. Le reste de son onze de départ ne fait en revanche aucun doute. Dans le secteur offensif, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia étaient associés lors de chaque mise en place tactique ou presque. Sur le plan défensif, pas de surprise non plus à prévoir. Willian Pacho et Marquinhos seront, comme il y a un an face à l’Inter Milan, associés à Achraf Hakimi à droite et à Nuno Mendes à gauche.

Le onze probable du PSG contre Arsenal : Safonov - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz (ou Zaïre-Emery) - Doué, Kvaratskhelia, Dembélé