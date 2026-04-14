PSG : Kvaratskhelia va effacer Mbappé et Cavani

Un peu plus d'un an après sa signature au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est devenu un cador chez les champions d'Europe. Face à Liverpool, l'attaquant géorgien peut mettre derrière lui deux attaquants fétiches.

Auteur de buts souvent décisifs en Ligue des champions , Khvicha Kvaratskhelia est parfois accusé de choisir ses matchs. Ce mardi soir, l'ancien joueur de Naples sera une nouvelle fois un atout majeur pour l'équipe de Luis Enrique sur la pelouse d'Anfield, d'autant que Khvicha Kvaratskhelia pourrait franchir un nouveau palier lors de cette rencontre contre Liverpool. Car cette saison, le buteur international géorgien a déjà marqué huit buts en Ligue des champions, et sur le livre des records parisiens, il a rejoint Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Un seul buteur du Paris Saint-Germain résiste encore à la furia Kvara, mais si le PSG se qualifie pour la suite de la compétition, ce joueur pourrait trembler.

Zlatan résiste encore à Kvaratskhelia

Comme le rappelle Le Parisien, seul Zlatan Ibrahimovic peut encore regarder Khvicha Kvaratskhelia droit dans les yeux. En effet, le buteur suédois avait signé un record incroyable lors de la saison 2013-2014 avec dix buts. Il est vrai que Zlatan avait frappé fort lors d'un fameux match à Anderlecht, signant un quadruplé inédit au point même d'être applaudi par les supporters du club belge. Malgré ces dix buts d'Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain avait été éliminé en quart de finale par Chelsea. Alors rien n'interdit au joueur géorgien de 25 ans de rêver d'effacer Zlatan Ibrahimovic des tablettes, surtout si le PSG se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des champions.

Dans Le Parisien, le préparateur physique de l'équipe de Géorgie, un Français, avoue qu'il est épaté par les progrès faits par Khvicha Kvaratskhelia depuis qu'il a rejoint Paris lors du mercato d'hiver 2025. « Kvara est de plus en plus impressionnant sur le plan athlétique. Il donne l’impression d’être plus facile, plus fluide dans ses actions car il a cette capacité à accélérer, ralentir, repartir, réaccélérer là où, fut un temps, il semblait à 100 % dans ce domaine », explique Fabien Bossuet, l'adjoint de Willy Sagnol. En 90 minutes, et dès ce mardi soir, le joueur géorgien peut donc effacer Kylian Mbappé et Edinson Cavani, et se rapprocher du grand Zlatan. De quoi motiver encore plus Khvicha Kvaratskhelia.