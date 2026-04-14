Khvicha Kvaratskhelia vers un record
Kvaratskhelia atout du PSG en Ligue des champions

PSG : Kvaratskhelia va effacer Mbappé et Cavani

PSG14 avr. , 11:30
parClaude Dautel
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Un peu plus d'un an après sa signature au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est devenu un cador chez les champions d'Europe. Face à Liverpool, l'attaquant géorgien peut mettre derrière lui deux attaquants fétiches.
Auteur de buts souvent décisifs en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est parfois accusé de choisir ses matchs. Ce mardi soir, l'ancien joueur de Naples sera une nouvelle fois un atout majeur pour l'équipe de Luis Enrique sur la pelouse d'Anfield, d'autant que Khvicha Kvaratskhelia pourrait franchir un nouveau palier lors de cette rencontre contre Liverpool. Car cette saison, le buteur international géorgien a déjà marqué huit buts en Ligue des champions, et sur le livre des records parisiens, il a rejoint Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Un seul buteur du Paris Saint-Germain résiste encore à la furia Kvara, mais si le PSG se qualifie pour la suite de la compétition, ce joueur pourrait trembler.

Zlatan résiste encore à Kvaratskhelia

Comme le rappelle Le Parisien, seul Zlatan Ibrahimovic peut encore regarder Khvicha Kvaratskhelia droit dans les yeux. En effet, le buteur suédois avait signé un record incroyable lors de la saison 2013-2014 avec dix buts. Il est vrai que Zlatan avait frappé fort lors d'un fameux match à Anderlecht, signant un quadruplé inédit au point même d'être applaudi par les supporters du club belge. Malgré ces dix buts d'Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain avait été éliminé en quart de finale par Chelsea. Alors rien n'interdit au joueur géorgien de 25 ans de rêver d'effacer Zlatan Ibrahimovic des tablettes, surtout si le PSG se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des champions.
Dans Le Parisien, le préparateur physique de l'équipe de Géorgie, un Français, avoue qu'il est épaté par les progrès faits par Khvicha Kvaratskhelia depuis qu'il a rejoint Paris lors du mercato d'hiver 2025. « Kvara est de plus en plus impressionnant sur le plan athlétique. Il donne l’impression d’être plus facile, plus fluide dans ses actions car il a cette capacité à accélérer, ralentir, repartir, réaccélérer là où, fut un temps, il semblait à 100 % dans ce domaine », explique Fabien Bossuet, l'adjoint de Willy Sagnol. En 90 minutes, et dès ce mardi soir, le joueur géorgien peut donc effacer Kylian Mbappé et Edinson Cavani, et se rapprocher du grand Zlatan. De quoi motiver encore plus Khvicha Kvaratskhelia.
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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

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Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

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quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
59281927542727
3
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53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
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Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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