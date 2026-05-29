OM : Un transfert à 8 ME négocié en Belgique

Grégory Lorenzi va devoir rebâtir un effectif quasiment complet avec des moyens limités cet été. Le nouveau directeur sportif de l’OM se penche notamment sur le milieu algérien de Charleroi, Yacine Titraoui.

L’été est toujours agité à l’Olympique de Marseille, mais celui qui approche risque de l’être encore davantage. Tout fraichement nommé directeur sportif du club phocéen, Grégory Lorenzi a une mission titanesque : rebâtir un effectif dans sa totalité ou presque avec des moyens financiers réduits au strict minimum par Frank McCourt. Le chantier concerne notamment le milieu de terrain, où Pierre-Emile Hojbjerg est courtisé tandis que Geoffrey Kondogbia ne sera pas retenu en cas d’offre. En fin de contrat, Bilal Nadir a lui déjà fait ses valises.

Pour se renforcer dans ce secteur de jeu, le nouvel homme fort de l’OM a donc décidé de se pencher sur des championnats peu explorés par le club phocéen jusqu’à présent, comme la Belgique. Selon les informations relayées par Africafoot, la direction marseillaise a jeté son dévolu sur Yacine Titraoui, international algérien de 22 ans évoluant à Charleroi, où son contrat court jusqu’en juin 2027.

Le média rapporte que Sunderland est également intéressé par celui qui compte 5 sélections avec les Fennecs, et dont le prix a été fixé par son club belge à 8 millions d’euros. D'autres sources indiquent un prix davantage situé aux alentours des 12 millions d'euros.

Lorenzi au travail sur ce dossier

Le média rapporte que Grégory Lorenzi se serait personnellement investi dans le dossier, prenant d’ores et déjà contact avec ses homologues du club de Charleroi. Reste que pour l’heure, le transfert est mal embarqué pour l’Olympique de Marseille. En effet à ce stade, Yacine Titraoui privilégie la proposition de Sunderland, peut-être plus attractive sur le plan financier. Marseille va donc faire un effort et se montrer plus convaincant pour avoir une chance de rafler la mise et tenir le premier renfort de son intersaison.