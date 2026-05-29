Titraoui ICONSPORT_366185_0013

OM : Un transfert à 8 ME négocié en Belgique

OM29 mai , 21:30
parCorentin Facy
1
Grégory Lorenzi va devoir rebâtir un effectif quasiment complet avec des moyens limités cet été. Le nouveau directeur sportif de l’OM se penche notamment sur le milieu algérien de Charleroi, Yacine Titraoui.
L’été est toujours agité à l’Olympique de Marseille, mais celui qui approche risque de l’être encore davantage. Tout fraichement nommé directeur sportif du club phocéen, Grégory Lorenzi a une mission titanesque : rebâtir un effectif dans sa totalité ou presque avec des moyens financiers réduits au strict minimum par Frank McCourt. Le chantier concerne notamment le milieu de terrain, où Pierre-Emile Hojbjerg est courtisé tandis que Geoffrey Kondogbia ne sera pas retenu en cas d’offre. En fin de contrat, Bilal Nadir a lui déjà fait ses valises.
Pour se renforcer dans ce secteur de jeu, le nouvel homme fort de l’OM a donc décidé de se pencher sur des championnats peu explorés par le club phocéen jusqu’à présent, comme la Belgique. Selon les informations relayées par Africafoot, la direction marseillaise a jeté son dévolu sur Yacine Titraoui, international algérien de 22 ans évoluant à Charleroi, où son contrat court jusqu’en juin 2027.
Le média rapporte que Sunderland est également intéressé par celui qui compte 5 sélections avec les Fennecs, et dont le prix a été fixé par son club belge à 8 millions d’euros. D'autres sources indiquent un prix davantage situé aux alentours des 12 millions d'euros.

Lorenzi au travail sur ce dossier

Le média rapporte que Grégory Lorenzi se serait personnellement investi dans le dossier, prenant d’ores et déjà contact avec ses homologues du club de Charleroi. Reste que pour l’heure, le transfert est mal embarqué pour l’Olympique de Marseille. En effet à ce stade, Yacine Titraoui privilégie la proposition de Sunderland, peut-être plus attractive sur le plan financier. Marseille va donc faire un effort et se montrer plus convaincant pour avoir une chance de rafler la mise et tenir le premier renfort de son intersaison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364482_0057
Mercato

Nico Paz pour 9 ME, Mourinho écœure Côme

ICONSPORT_367353_0021
OL

L'OL gifle le Paris FC pour gagner la D1

Boudache ICONSPORT_367354_0090
OL

Nice se maintient, l’OL a un vrai coup de coeur

ICONSPORT_367354_0095
Ligue 1

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Fil Info

29 mai , 23:30
Nico Paz pour 9 ME, Mourinho écœure Côme
29 mai , 22:58
L'OL gifle le Paris FC pour gagner la D1
29 mai , 22:55
Nice se maintient, l’OL a un vrai coup de coeur
29 mai , 22:45
L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau
29 mai , 22:32
PSG-Arsenal : La grosse hésitation de Luis Enrique
29 mai , 22:00
L’OL perd la bataille avec Afonso Moreira
29 mai , 21:49
Anthony Gordon signe au FC Barcelone (officiel)
29 mai , 21:42
Nice-ASSE : Bard agressé, les arbitres restent muets
29 mai , 21:00
Nice-ASSE : Les Verts contestent la présence d'Ali Abdi

Derniers commentaires

L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

L'OL lui demande de partir, il accepte avec plaisir

Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2

L'OL gifle le Paris FC pour gagner la D1

Comme d'hab !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading