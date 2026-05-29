L’OL perd la bataille avec Afonso Moreira

Grande révélation de la saison, Afonso Moreira pouvait prétendre au titre de meilleure pépite de Ligue 1. Mais l’ailier de l’Olympique Lyonnais n’a pas été plébiscité par les fans, davantage impressionnés par les performances du Lorientais Arsène Kouassi.

La saison se termine sur une nouvelle défaite pour l’Olympique Lyonnais . Après les deux revers en fin de championnat à Toulouse (2-1) et contre le Racing Club de Lens (0-4), qui l’ont empêché d’atteindre le podium et d’accéder directement à la Ligue des Champions, le quatrième de Ligue 1 pouvait espérer un petit lot de consolation. Son ailier Afonso Moreira (21 ans) faisait partie des cinq nommés pour le trophée de la meilleure pépite de la saison dans le championnat français.

Afonso Moreira battu

Le Portugais pouvait largement prétendre à cette récompense après un exercice bluffant. Totalement méconnu à son arrivée l’été dernier, l’ancien joueur de la réserve du Sporting Portugal a terminé avec 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1. Au-delà de ses statistiques honorables, Afonso Moreira a surtout marqué les esprits par ses qualités de percussion sur le couloir gauche, ou par sa capacité à prendre la profondeur lorsqu’il évolue en pointe. Ses atouts n’ont pourtant pas suffi pour récolter le plus de votes. Le Gone, en concurrence avec Ismaëlo Ganiou (Lens), Samir El Mourabet (Strasbourg) et le Toulousain Dayann Methalie, a finalement été battu par Arsène Kouassi (21 ans).

Les amateurs de Ligue 1 qui ont exprimé leur opinion sur internet ont davantage plébiscité le latéral gauche du FC Lorient. Il est vrai que l’international burkinabé a lui aussi impressionné cette saison. Son profil particulièrement offensif a beaucoup apporté aux Merlus, d’où ses 8 passes décisives en championnat. Privé de trophée, Afonso Moreira a quand même gagné la confiance de son club qui souhaite le conserver, ainsi qu’une belle cote auprès de ses courtisans.