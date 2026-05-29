L'OL a un accord avec Afonso Moreira
Afonso Moreira va prolonger à l'OL

L’OL perd la bataille avec Afonso Moreira

OL29 mai , 22:00
parEric Bethsy
2
Grande révélation de la saison, Afonso Moreira pouvait prétendre au titre de meilleure pépite de Ligue 1. Mais l’ailier de l’Olympique Lyonnais n’a pas été plébiscité par les fans, davantage impressionnés par les performances du Lorientais Arsène Kouassi.
La saison se termine sur une nouvelle défaite pour l’Olympique Lyonnais. Après les deux revers en fin de championnat à Toulouse (2-1) et contre le Racing Club de Lens (0-4), qui l’ont empêché d’atteindre le podium et d’accéder directement à la Ligue des Champions, le quatrième de Ligue 1 pouvait espérer un petit lot de consolation. Son ailier Afonso Moreira (21 ans) faisait partie des cinq nommés pour le trophée de la meilleure pépite de la saison dans le championnat français.

Afonso Moreira battu

Le Portugais pouvait largement prétendre à cette récompense après un exercice bluffant. Totalement méconnu à son arrivée l’été dernier, l’ancien joueur de la réserve du Sporting Portugal a terminé avec 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1. Au-delà de ses statistiques honorables, Afonso Moreira a surtout marqué les esprits par ses qualités de percussion sur le couloir gauche, ou par sa capacité à prendre la profondeur lorsqu’il évolue en pointe. Ses atouts n’ont pourtant pas suffi pour récolter le plus de votes. Le Gone, en concurrence avec Ismaëlo Ganiou (Lens), Samir El Mourabet (Strasbourg) et le Toulousain Dayann Methalie, a finalement été battu par Arsène Kouassi (21 ans).
Les amateurs de Ligue 1 qui ont exprimé leur opinion sur internet ont davantage plébiscité le latéral gauche du FC Lorient. Il est vrai que l’international burkinabé a lui aussi impressionné cette saison. Son profil particulièrement offensif a beaucoup apporté aux Merlus, d’où ses 8 passes décisives en championnat. Privé de trophée, Afonso Moreira a quand même gagné la confiance de son club qui souhaite le conserver, ainsi qu’une belle cote auprès de ses courtisans.
A. Bastardo Moreira

A. Bastardo Moreira

PortugalPortugal Âge 21 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts4
Passes décisives7
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Aulas a vendu 35 M Benzema tu sais celui qui as eu le ballon d’or plusieurs ligues des champions etc… ton Greenwood a gagné quoi lui?

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T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

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C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

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Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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