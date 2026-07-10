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Officiel : Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Mondial 202610 juil. , 15:40
parQuentin Mallet
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Après un parcours décevant en Coupe du monde arrêté aux portes des quarts de finale malgré un effectif pléthorique, le Portugal s'est retrouvé sans sélectionneur. Le départ de Roberto Martinez a été rapidement comblé.
Parti après la défaite face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Roberto Martinez a laissé une place vacante. Pour le remplacer, la Fédération portugaise a rapidement trouvé chaussure à son pied et a convaincu Jorge Jesus de prendre la relève. Alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Nassr en mai dernier, le technicien portugais de 71 ans a décidé de poursuivre sa très longue carrière d'entraineur sur le banc de la Seleçao portugaise. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par la communication de la sélection, moins d'un jour après qu'un accord total entre les parties ait été révélé dans la presse. Jorge Jesus a signé un contrat de 4 ans, avec l'objectif d'aller chercher un Euro, et une meilleure performance en Coupe du monde.
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