Officiel : Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Après un parcours décevant en Coupe du monde arrêté aux portes des quarts de finale malgré un effectif pléthorique, le Portugal s'est retrouvé sans sélectionneur. Le départ de Roberto Martinez a été rapidement comblé.

Parti après la défaite face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Roberto Martinez a laissé une place vacante. Pour le remplacer, la Fédération portugaise a rapidement trouvé chaussure à son pied et a convaincu Jorge Jesus de prendre la relève. Alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Nassr en mai dernier, le technicien portugais de 71 ans a décidé de poursuivre sa très longue carrière d'entraineur sur le banc de la Seleçao portugaise. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par la communication de la sélection, moins d'un jour après qu'un accord total entre les parties ait été révélé dans la presse. Jorge Jesus a signé un contrat de 4 ans, avec l'objectif d'aller chercher un Euro, et une meilleure performance en Coupe du monde.