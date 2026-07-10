Officiel : Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Tonali a 115M guimaraes ça doit être 150M
avec Lewandovski payé par l'intéressement sur Guimares ?
Ce club devrait être en 3em ligue depuis le temps qu’ils vivent au dessus
Du coup ils remboursent ou pas ?
à ce prix là ça paie l'AC et permet même d'en prendre un meilleur . Et pourquoi pas Lewandowski ( non je rêve ) .
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