Ayyoub Bouaddi fait un aveu sur la France

Ayyoub Bouaddi fait un aveu sur la France

Equipe de France10 juil. , 16:00
parEric Bethsy
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Après l’élimination du Maroc en quarts de finale du Mondial 2026, Ayyoub Bouaddi s’est montré honnête. Le milieu des Lions de l’Atlas n’a pas pratiqué la langue de bois devant les médias.
Demi-finaliste de la précédente édition, le Maroc ne reproduira pas le même exploit cette année. Les coéquipiers d’Ayyoub Bouaddi se sont arrêtés au stade des quarts de finale du Mondial 2026 après leur défaite contre l’équipe de France (2-0) jeudi. Certains diront que le milieu du LOSC s’est trompé en choisissant les Lions de l’Atlas au détriment des Bleus. Après la rencontre, le Franco-Marocain n’a évidemment pas regretté sa décision.
Au contraire, Ayyoub Bouaddi s’est rapidement projeté vers l’avenir de sa nouvelle sélection. « Maintenant le plus important, ce que l’on sait, les joueurs, le staff, tout le monde, c'est que peu importe ce qui se passe, on donnera toujours tout pour le maillot, a commenté le Lillois. On est fiers, on espère rendre fier le plus possible le peuple marocain. Et les prochaines compétitions, on sait encore ce qu'on a à améliorer. On va tout faire pour aller le plus loin possible les prochaines fois et améliorer ce qu'on doit faire. » Les Marocains ont pris conscience de leur marge de progression tant les Bleus les ont empêchés de jouer.

La France était trop forte

« On est venus pour faire notre jeu, on avait mis des choses en place à l’entraînement avec le coach, a assuré le milieu marocain. Un match ce n’est pas une science infuse, il ne se passe pas forcément que l’on a prévu. Parfois on doit s’adapter et l’équipe adverse fait aussi de bonnes choses. Il faut savoir l’accepter. Maintenant on sait, on a dit qu’on doit améliorer des choses et on connaît nos points d’amélioration. On va travailler, on va tout faire pour revenir encore plus forts. » Fidèles à leur philosophie, les Lions de l’Atlas avaient bien l’intention d’attaquer. Mais l'équipe de France était tout simplement injouable.
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