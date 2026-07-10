OM : Coup de cœur en L1, la Roma zappe Greenwood

Longtemps en discussions avec l’Olympique de Marseille, la Roma a finalement abandonné la piste Mason Greenwood. Le club italien se rabat sur ses alternatives parmi lesquelles on retrouve l’ailier belge de Strasbourg Diego Moreira.

Sauf nouveau rebondissement, l’avenir de Mason Greenwood se situe entre Fenerbahçe et l’Atlético Madrid. Les offres stambouliotes transmises à l’Olympique de Marseille et à son ailier ont été revues à la hausse. Ce qui n’a pas l’air de refroidir les Colchoneros prêts à lutter jusqu’au bout sur ce dossier. Difficile de dire qui remportera ce duel. Mais une chose est sûre, c’est que la Roma se retrouve désormais distancée. On peut même dire que les Italiens ont abandonné la partie.

Les Giallorossi refusent de participer aux enchères et de dépenser des sommes folles pour Mason Greenwood. Il faut dire que le géant de Serie A espérait conclure une belle affaire en profitant de la crise financière de l’Olympique de Marseille. Manifestement, la concurrence a changé la donne et la Roma se concentre maintenant sur ses alternatives. Le club de la capitale italienne possède une short-list où apparaît le nom de Diego Moreira. Lorsqu’il entraînait encore l’Atalanta, le coach romain Gian Piero Gasperini s’intéressait déjà à l’ailier de Strasbourg, à l’époque où le Racing ne demandait pas encore les 40 millions d’euros évoqués par La Gazzetta dello Sport.

On n’est pas très loin du prix de Mason Greenwood. Mais comparé à l’Anglais, l’international belge demande un salaire nettement inférieur. L’opération paraît donc plus abordable pour la Roma qui travaille néanmoins sur d’autres pistes. En plus de l’ailier suisse de Nottingham Forest Dan Ndoy, Il Messaggero ajoute Noa Lang (Naples), le joueur de Chelsea Alejandro Garnacho et le talent norvégien de Leipzig Antonio Nusa. Preuve que les Giallorossi avaient anticipé un possible échec dans leurs longues négociations avec l’Olympique de Marseille.