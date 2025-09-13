upamecano fait saliver mu le bayern s inquiete iconsport 265792 0238 397128

Un pilier de Deschamps gratuit, le PSG fonce

PSG13 sept. , 17:00
parEric Bethsy
Toujours attiré par les talents français, le Paris Saint-Germain espère réussir un gros coup l’été prochain. Le club de la capitale s’intéresse au défenseur central Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich expire en juin. Bien évidemment, les Parisiens sont loin d’être les seuls intéressés.
Le mercato estival à peine terminé, du moins dans les principaux championnats européens, certains clubs ont déjà commencé à préparer les prochaines périodes de transferts. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui espère réussir un gros coup l’été prochain. Si la situation n’évolue pas d’ici là, Dayot Upamecano se retrouvera libre de tout contrat. Le défenseur central de 26 ans est entré dans la dernière année de son bail au Bayern Munich. Et pour le moment, aucun accord ne semble d’actualité avec ses dirigeants.
Les demandes financières du Français seraient jugées excessives du côté de la direction où l’on refuse de bouleverser la grille salariale. Ce blocage a donc incité plusieurs écuries à se rapprocher. En plus du Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid sont également à l’affût, ajoute le média Fichajes. Ces deux grands d’Europe représentent une sacrée concurrence pour le champion d’Europe, impliqué dans ce qui pourrait devenir l’un des gros feuilletons à suivre cette saison. D’autant que le Bayern Munich ne compte pas se laisser faire sans broncher. Son directeur sportif Christoph Freund espère toujours prolonger le contrat de Dayot Upamecano.

« Upa est un joueur exceptionnel avec une grande personnalité, a réagi le dirigeant auprès de Sky Sport en Allemagne. Il sait ce qu’il a au Bayern. Je pense qu’il se sent très à l’aise, il réalise de très bonnes performances et il a une grande personnalité sur et en dehors du terrain. Bien sûr, nous espérons qu’il restera avec nous sur le long terme. Il n’y a pas de date limite pour sa prolongation mais le mercato est désormais terminé et nous pouvons nous occuper d'autres dossiers. Upa joue un rôle important à ce sujet. » Autrement dit, le dossier devient prioritaire à Munich.
