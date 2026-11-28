PSG : Ferran Torres vendu, Luis Enrique perd patience
PSG•
Le PSG a misé sur Ferran Torres l'été dernier pour renforcer son secteur offensif. Malgré des débuts prometteurs dans la capitale, l'attaquant espagnol est désormais source d'inquiétude.
Le Paris Saint-Germain fait face à une vague de blessures impressionnante et Luis Enrique compte plus que jamais sur les éléments encore disponibles. Ferran Torres en fait partie. L'attaquant espagnol devrait ainsi bénéficier de davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines. À lui désormais de saisir sa chance sous les couleurs parisiennes et de faire taire les critiques. Car celles-ci se font de plus en plus nombreuses autour du club de la capitale. Beaucoup s'interrogent sur le potentiel de Ferran Torres et sur ce qu'il pourra réellement apporter au PSG sur la durée.
Ferran Torres, le PSG est inquiet
Selon les informations du compte The Touchline, suivi par 1,8 million de personnes, le PSG est désormais déçu par le rendement de l'ancien joueur du Barça. Un sentiment que partagerait également Luis Enrique, qui espérait davantage de son attaquant, lequel n'a inscrit qu'un but lors de ses dix dernières rencontres. Le club de la capitale, qui a déboursé 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Espagnol, commence donc à s'interroger sur la pertinence de cet investissement. Le PSG attend bien davantage du champion du monde et espère constater une nette amélioration dès ses prochaines sorties.
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Si la situation ne s'améliore pas rapidement, une réflexion pourrait même être engagée concernant l'avenir du natif de Foios. À lui de rapidement inverser la tendance. Car son bilan statistique reste malgré tout honorable, avec huit buts inscrits en quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous le maillot parisien. Ce samedi, face au FC Lorient, il sera donc particulièrement attendu par les supporters et les observateurs franciliens, d'autant qu'il reste sur une prestation très décevante contre l'AS Roma en Ligue des champions.
F. Torres García
Espagne • Âge 26 • Attaquant
Friendly International2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives2
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Champions League2026/2027
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Buts3
Passes décisives0
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Buts5
Passes décisives1
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Ligue 1
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