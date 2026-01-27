ICONSPORT_283183_0187

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

27 janv.
par Corentin Facy
En difficulté depuis sa signature au PSG l’été dernier, Lucas Chevalier peine à assumer la comparaison avec Gianluigi Donnarumma.
Cet été, le Paris Saint-Germain a fait un choix très fort sur le poste de gardien de but en poussant Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat, vers la sortie. Pour le remplacer, Luis Enrique a fait le choix de miser sur Lucas Chevalier. Le club de la capitale a payé 40 millions d’euros au LOSC pour faire venir la doublure de Mike Maignan en équipe de France. Un transfert qui avait du sens à l’époque puisque Lucas Chevalier sortait de plusieurs saisons très abouties dans le Nord, avec un jeu au pied bien supérieur à celui de Donnarumma.
Six mois après sa signature pour 5 ans au PSG, le bilan du natif de Calais est toutefois insuffisant. Peu décisif, Lucas Chevalier n’apporte pour l’instant aucune plus-value au Paris Saint-Germain à tel point que certains supporters et observateurs militent pour que Matvey Safonov soit le n°1 sur le reste de la saison. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est exprimé sur le gardien français de 24 ans. Le journaliste ne peut que se rendre à l’évidence, confirmant que Lucas Chevalier était dans le dur et que son adaptation au PSG était très compliquée.
Chevalier ne répond pas aux attentes du club et des supporters
- Pierre Ménès
« De la patience pour Chevalier, c’est réclamer quelque chose qui n’existe pas dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain. Qu’on le veuille ou non, Chevalier a remplacé un gardien qui t’as en grande partie fait gagner la Ligue des Champions. Les comparaisons sont tout à fait normales et les attentes sont immenses. Il faut reconnaître que pour l’instant, Chevalier ne répond pas aux attentes du club et des supporters » reconnaît Pierre Ménès avant de poursuivre sur le gardien parisien.

« On a l’impression d’un gardien amorphe, absolument pas autoritaire dans son expression. C’est effectivement pour l’instant une grande déception, on ne peut pas le nier. Je ne dis pas qu’il ne faut pas être patient avec lui, de toute façon il n’y a pas le choix. Il faut faire avec, mais le constat à l’instant T c’est que c’est insuffisant. Mais pas spécialement uniquement en comparaison avec Donnarumma. C’est insuffisant tout court » a analysé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, pas convaincu par les premiers pas de Lucas Chevalier chez le champion d’Europe en titre. Et qui espère que l’ancien portier du LOSC parviendra à rehausser rapidement son niveau de jeu, sans quoi il pourrait se trouver en très grosse difficulté au PSG, avec une réelle menace de se retrouver sur le banc à terme.
