PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

Chevalier ne répond pas aux attentes du club et des supporters- Pierre Ménès
Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque
En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...
Exact tout est encore possible
mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top
arrete de parler ds le vide non un coup de tete et venir en face c'est pas pareil parce que du hors sujet je peux t'en faire (j'att toujours ta réponse sur les suporters de marseille qui attaque la comanderie) bref de zeubi est une pleureuse a l'image de ses chef
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
30 - Lucas Chevalier 24/25 vs 25/26, une comparaison statistique 📊 Gants.