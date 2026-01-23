Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

Baracacolac, il est carrément plus inquiétant que Cheval, pfiou… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Sur feuille de match il y a juste 7 remplaçants dont 2 gardiens … le Pgégé torpille la FarmersLigue … 🥳🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Derrière c'est open bar
Paris fait les choses dans l'ordre. Le Barca l'a amer alors ils mettent des batons dans les roues.C'est leur mentalité
Au moins. On devrait voir si Cheval est capable de faire gagner un match… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🧤 Je lis beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui réclament le retour de Donnarumma parce que Chevalier les déçoit… mais les gens ont-ils la mémoire si courte que ça ? 🎙️ On en parle ce matin dans 100% PSG le billet sur @iciparisidf avant #AJAPSG