Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

PSG23 janv. , 18:40
parEric Bethsy
Critiqué pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier voit certains détracteurs réclamer le retour de Gianluigi Donnarumma. Ces derniers oublieraient presque les difficultés de l’Italien dans la capitale.
Lucas Chevalier continue de s’enfoncer. Coupable d’erreurs grossières depuis son arrivée l’été dernier, le gardien du Paris Saint-Germain a encore récidivé contre le Sporting Portugal (défaite 2-1) mardi en Ligue des Champions. Un argument supplémentaire pour ses détracteurs qui ne comprennent pas le choix de Luis Enrique. Beaucoup estiment que l’entraîneur parisien aurait mieux fait de conserver Gianluigi Donnarumma dont le retour est réclamé sur les réseaux sociaux.
Des commentaires injustes pour le journaliste Alexandre Aflalo dans la mesure où le portier transféré à Manchester City a longtemps déçu au Paris Saint-Germain. « Chevalier doit apprendre un nouveau métier, a défendu le chroniqueur d’ici Paris Île-de-France. A Lille, il était sursollicité, en permanence en alerte. A Paris, il joue dans l'une des meilleures équipes du monde qui a le ballon 70% du temps. C'est un rôle différent auquel il faut s'adapter. Mais de grâce, arrêtons de céder à la culture de l'instant, arrêtons d'encenser ce garçon dès qu'il fait un arrêt pour le démolir dès que les filets tremblent. Et par pitié, surtout, arrêtons cette comparaison fallacieuse avec Donnarumma. »

« Je lis beaucoup cette saison sur les réseaux sociaux des gens qui réclament le retour de Donnarumma. Les gens ont la mémoire si courte que ça ? Il y a moins d'un an, on se demandait s'il n'avait pas laissé passer le but de trop lors du match aller contre Liverpool en Ligue des Champions, si ce n'était pas la performance médiocre de trop pour lui en Ligue des Champions. C'est trop facile pour moi d'idéaliser le passé pour critiquer le présent. Donnarumma a eu le temps, il nous a tous fait fermer notre bouche donc laissons le temps aussi à Chevalier », a réclamé le journaliste.
Loading