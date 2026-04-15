PSG : Le dossier Nathan Ngoy validé en interne

Lille a fait un coup énorme l’été dernier en recrutant Nathan Ngoy pour seulement 3 millions d’euros. Un an plus tard, le défenseur belge est déjà ciblé par les meilleurs clubs européens, dont le PSG.

Utilisé à 25 reprises par Bruno Genesio cette saison, quasiment toujours comme titulaire, le natif de Bruxelles impressionne. Epatant physiquement malgré une taille moyenne (1m83), rapide et surtout excellent dans les relances, Nathan Ngoy a déjà tapé dans l’oeil de nombreux tops clubs européens dans l’optique de la saison prochaine. A la recherche d’un défenseur central, le PSG a coché les noms de Joel Ordonez et de Karim Coulibaly en priorité. Leur plan C se nomme Nathan Ngoy.

Un profil ciblé par Luis Campos et validé par Luis Enrique selon Africafoot. Le média spécialisé l’affirme, la piste du défenseur lillois, valorisé à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, a été validée à tous les étages du club parisien. Par le passé, le PSG a prouvé qu’il n’avait pas peur de poser son argent sur des joueurs de Ligue 1 qui avaient encore tout à prouver : Bradley Barcola, Désiré Doué ou Lucas Chevalier en sont les derniers exemples.