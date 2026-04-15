PSG : Le dossier Nathan Ngoy validé en interne

Lille a fait un coup énorme l’été dernier en recrutant Nathan Ngoy pour seulement 3 millions d’euros. Un an plus tard, le défenseur belge est déjà ciblé par les meilleurs clubs européens, dont le PSG.
Du haut de ses 22 ans, Nathan Ngoy est arrivé dans l’anonymat le plus complet à Lille
cet été, après un transfert en provenance du Standard Liège pour seulement 3 millions d’euros. Recruté par le LOSC
pour en faire un remplaçant dans un premier temps, l’international belge (2 sélections) s’est finalement imposé plus vite que prévu comme un titulaire indiscutable. En tant que latéral droit dans un premier temps, puis comme le patron de la défense centrale.
Utilisé à 25 reprises par Bruno Genesio cette saison, quasiment toujours comme titulaire, le natif de Bruxelles impressionne. Epatant physiquement malgré une taille moyenne (1m83), rapide et surtout excellent dans les relances, Nathan Ngoy a déjà tapé dans l’oeil de nombreux tops clubs européens dans l’optique de la saison prochaine. A la recherche d’un défenseur central, le PSG a coché les noms de Joel Ordonez et de Karim Coulibaly en priorité. Leur plan C se nomme Nathan Ngoy.
Un profil ciblé par Luis Campos et validé par Luis Enrique selon Africafoot. Le média spécialisé l’affirme, la piste du défenseur lillois, valorisé à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, a été validée à tous les étages du club parisien. Par le passé, le PSG a prouvé qu’il n’avait pas peur de poser son argent sur des joueurs de Ligue 1
qui avaient encore tout à prouver : Bradley Barcola, Désiré Doué ou Lucas Chevalier en sont les derniers exemples.
A l’étranger, Paris n’a pas non plus hésité à investir sur Pacho, Vitinha ou Joao Neves, avant que ces trois joueurs deviennent les stars mondiales d’aujourd’hui. Autant dire que la piste Nathan Ngoy semble crédible, Luis Campos étant un véritable fan de son profil. A date, et comme confirmé par le compte X PSG Inside Actu, les pistes Karim Coulibaly (Werder Brême) et Joel Ordonez (Bruges) sont prioritaires
. Si elles s’avéraient trop complexes, Nathan Ngoy aurait alors une vraie chance d’atterrir au PSG. Une aubaine pour celui qui ne s’imaginait sans doute pas une telle trajectoire il y a seulement un an, lorsqu’il évoluait du côté du Standard Liège.