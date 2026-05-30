Nice tente un dernier coup pour détourner Boudache de l'OL

Auteur d'un des quatre buts de Nice lors de la précieuse victoire du Gym contre l'AS Saint-Étienne vendredi, Kaïl Boudache est attendu lundi à Lyon pour signer son premier contrat professionnel. Mais du côté du Gym, on tente de tout faire pour conserver le jeune attaquant.

Ne signe pas à Lyon tant qu’on n’a pas parlé à tes agents une dernière fois », aurait lancé le board niçois à Kaïl Boudache juste après le coup de sifflet final de la rencontre contre l'ASSE. Le média local ne précise cependant pas si l'ailier a répondu à ses dirigeants suite à cette demande pour le moins directe. Cependant, notre confrère reconnaît que les chances de voir Boudache changer d'avis sont minimes. Kaïl Boudache a déjà passé sa visite médicale à Lyon, et le joueur de 19 ans va probablement signer son contrat de 3 ans avec l'Olympique Lyonnais dans 48 heure s. L'Equipe a confirmé que l'agent de l'ailier niçois a négocié les détails du contrat que Boudache va parapher, sauf que de son côté, Nice-Matin révèle que les dirigeants de l'OGC Nice n'ont pas totalement renoncé à l'idée de faire changer d'avis l'attaquant azuréen. «», aurait lancé le board niçois à Kaïl Boudache juste après le coup de sifflet final de la rencontre contre l'ASSE. Le média local ne précise cependant pas si l'ailier a répondu à ses dirigeants suite à cette demande pour le moins directe. Cependant, notre confrère reconnaît que les chances de voir Boudache changer d'avis sont minimes.

Nice n'abandonne pas dans le dossier Boudache

L'OL fera signer Boudache lundi

Depuis des mois, Kaïl Boudache refuse l'offre proposée par son club formateur pour signer son premier contrat professionnel et on voit mal ce qui pourrait le faire changer d'avis. Cela même si les dirigeants du Gym veulent renouer une dernière fois le dialogue avec les représentants du joueur, à savoir l'agence dirigée par Vadim Vasilyev, l'ancien patron de l'AS Monaco. « L’OGC Nice n’a cependant qu’un très infime espoir d’aboutir car l’OL détient un accord verbal avec le natif d’Alès, qui a déjà passé sa visite médicale il y a plusieurs semaines (...) L’assurance de bénéficier de temps de jeu dans un club qui connaît parfaitement ses qualités et le maintien en L1 peuvent-ils changer la donne dans l’esprit de Boudache ? Le Gym va tenter une dernière offensive », indique Leandra Iacono, journaliste au service des Sports de Nice-Matin.