PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un

Titulaire contre Rennes en raison de la blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé une première mi-temps de toute beauté avec le PSG.

Matvey Safonov a beaucoup fait parler de lui en avant-match, principalement en raison de l’absence surprise et suspecte de son collègue ukrainien Illya Zabarnyi pour la réception du Stade Rennais. Titulaire dans les buts du PSG en raison de la blessure à la cheville de Lucas Chevalier , l’international russe avait une belle occasion de prouver à Luis Enrique qu’il pouvait compter dans la saison des Parisiens. Sa première mi-temps a tout simplement été excellente avec quelques interventions décisives, dont une splendide sur une frappe d’Esteban Lepaul alors que le score était encore de 0-0. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes voient en Matvey Safonov sa place de numéro un.

« Safonov qui pose ses c… sur le terrains en faisant un superbe arrêt qui donne suite a un but. Virez nous Chevalier de la », « Merci pour tout Chevalier mais Safonov doit être titulaire à tout prix les arrêts de fou qu'il a fait contre Rennes j’applaudis », « Safonov numéro un ? », « Safonov est meilleur que Chevalier », « Safonov, la muraille russe » ou encore « La parade de malade mental de Safonov » peut-on lire sur X. Du côté des supporters du PSG, on semble déjà conquis par le gardien russe, auteur d’une première période absolument parfaite face au Stade Rennais. De quoi sérieusement relancer la concurrence avec Lucas Chevalier à terme ? On l’ignore mais l’ancien gardien de Krasnodar met en tout cas toutes les chances de son côté pour faire douter Luis Enrique à l’avenir.