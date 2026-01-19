PSG : Le Barça pense encore à Luis Enrique

Bien installé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain depuis 2023, Luis Enrique est de nouveau pisté par le FC Barcelone, mais sur du moyen à long terme quand le club catalan se séparera d’Hansi Flick.

Chez les cadors de la Liga, le Real Madrid a remplacé le Barça au niveau de l'instabilité de son banc de touche. Il faut dire qu’après une nouvelle défaite dans un Clasico, en finale de la Supercopa le 11 janvier dernier, Florentino Perez a écarté Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa a pris sa place mais semble déjà fragilisé suite à l'humiliation subie par le Real à Albacete en Coupe du Roi (2-3). Par contre, du côté du Barça, Hansi Flick est toujours bien installé dans son fauteuil d’entraîneur. Après une première partie de saison mitigée, l’entraîneur allemand semble avoir parfaitement remis la machine en route en 2026 avec d'excellents résultats. Si l’avenir de Flick au Barça semble clair, du moins jusqu’en 2027, le club catalan étudie déjà d’autres pistes pour un avenir à plus ou moins long terme.

Luis Enrique et Arteta, les pistes du Barça pour l’après-Flick

D’après les informations du journal Sport , la direction du Barça a déjà ciblé deux éventuels successeurs à Flick : Luis Enrique et Mikel Arteta. Si le second sera difficile à sortir d’Arsenal, où il réalise d’énormes performances, le premier ne sera pas simple non plus à piquer au PSG. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde depuis quelques saisons, Luis Enrique sort d’un exercice exceptionnel à Paris, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. Autant dire que son départ du PSG semble très peu probable à l’heure actuelle, même si Luis Enrique reste forcément un grand suiveur du Barça depuis son passage en tant que joueur (1996-2004) mais aussi tant qu'entraineur (2014-2017).

Flick est bien à Barcelone

Très appréciés par les socios du Barça, ces deux coachs espagnols devront toutefois attendre avant de postuler au banc du FCB. Car pour le moment, Flick fait l'unanimité au Camp Nou, où il souhaite même prolonger son contrat au-delà de 2027. Heureux dans son club et dans sa ville, l’ancien manager du Bayern Munich n’a donc aucune raison de laisser sa place à Luis Enrique ou Arteta, surtout s’il arrive à ramener le Barça sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions en mai prochain, plus de dix ans après le dernier sacre européen du Barça sous les ordres de… Luis Enrique.