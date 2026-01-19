ICONSPORT_272433_0005
Luis Enrique - PSG

PSG : Le Barça pense encore à Luis Enrique

PSG19 janv. , 10:40
parAlexis Rose
1
Bien installé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain depuis 2023, Luis Enrique est de nouveau pisté par le FC Barcelone, mais sur du moyen à long terme quand le club catalan se séparera d’Hansi Flick.
Chez les cadors de la Liga, le Real Madrid a remplacé le Barça au niveau de l'instabilité de son banc de touche. Il faut dire qu’après une nouvelle défaite dans un Clasico, en finale de la Supercopa le 11 janvier dernier, Florentino Perez a écarté Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa a pris sa place mais semble déjà fragilisé suite à l'humiliation subie par le Real à Albacete en Coupe du Roi (2-3). Par contre, du côté du Barça, Hansi Flick est toujours bien installé dans son fauteuil d’entraîneur. Après une première partie de saison mitigée, l’entraîneur allemand semble avoir parfaitement remis la machine en route en 2026 avec d'excellents résultats. Si l’avenir de Flick au Barça semble clair, du moins jusqu’en 2027, le club catalan étudie déjà d’autres pistes pour un avenir à plus ou moins long terme.

Luis Enrique et Arteta, les pistes du Barça pour l’après-Flick

Lire aussi

PSG : Le Barça s'oppose au retour de Luis EnriquePSG : Le Barça s'oppose au retour de Luis Enrique
D’après les informations du journal Sport, la direction du Barça a déjà ciblé deux éventuels successeurs à Flick : Luis Enrique et Mikel Arteta. Si le second sera difficile à sortir d’Arsenal, où il réalise d’énormes performances, le premier ne sera pas simple non plus à piquer au PSG. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde depuis quelques saisons, Luis Enrique sort d’un exercice exceptionnel à Paris, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. Autant dire que son départ du PSG semble très peu probable à l’heure actuelle, même si Luis Enrique reste forcément un grand suiveur du Barça depuis son passage en tant que joueur (1996-2004) mais aussi tant qu'entraineur (2014-2017).

Flick est bien à Barcelone

Très appréciés par les socios du Barça, ces deux coachs espagnols devront toutefois attendre avant de postuler au banc du FCB. Car pour le moment, Flick fait l'unanimité au Camp Nou, où il souhaite même prolonger son contrat au-delà de 2027. Heureux dans son club et dans sa ville, l’ancien manager du Bayern Munich n’a donc aucune raison de laisser sa place à Luis Enrique ou Arteta, surtout s’il arrive à ramener le Barça sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions en mai prochain, plus de dix ans après le dernier sacre européen du Barça sous les ordres de… Luis Enrique.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0315
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque

ICONSPORT_279921_0127
OM

30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

ICONSPORT_280516_0012 (1)
ASSE

Le pari fou de l'ASSE au mercato

ICONSPORT_191287_0210
OM

Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco

Fil Info

19 janv. , 13:40
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
19 janv. , 13:20
30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie
19 janv. , 13:00
Le pari fou de l'ASSE au mercato
19 janv. , 12:45
Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco
19 janv. , 12:40
Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix
19 janv. , 12:20
OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert
19 janv. , 12:00
Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME
19 janv. , 11:40
7,5 ME pour cette machine à buts, l'OL a eu du flair
19 janv. , 11:20
Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading