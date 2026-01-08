PSG : Le Barça s'oppose au retour de Luis Enrique

L’avenir de Luis Enrique est au centre des préoccupations au PSG, où la prolongation de l’entraîneur espagnol est la grande priorité du moment. Une situation que Barcelone observe de très loin.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Luis Enrique n’a pas encore donné son feu vert au club de la capitale pour prolonger. Ces derniers jours, la presse espagnole évoque même un potentiel départ dans un an et demi pour celui qui est déjà considéré comme l’un des plus grands entraîneur du PSG, si ce n’est le numéro un. De son côté, Luis Enrique n’est pas pressé de signer un nouveau contrat . Il n’envisage pas un départ l’été prochain, mais doute de l’intérêt de s’engager à plus long terme avec un club dans lequel il a déjà tout gagné.

Une aubaine pour certains clubs, intéressés de longue date et prêts à bondir sur l’opportunité de faire venir Luis Enrique. En Angleterre, des clubs tels que Manchester United ou Liverpool ont été associés à l’entraîneur du PSG ces derniers jours. Quid d’un potentiel retour à Barcelone ? On pourrait penser que le club catalan ferait de Luis Enrique une priorité pour l’après-Hansi Flick. Mais contre toute attente, Don Balon nous apprend que cela n’est pas d’actualité pour le moment. Le média espagnol explique qu’en privé, la direction du FC Barcelone fait passer un message très clair en affirmant qu’il n’y a eu aucune initiative officielle et aucun contact avec Luis Enrique.

Joan Laporta et ses équipes sont concentrés sur le projet actuel avec Hansi Flick à sa tête et n’ont aucunement l’intention de démarcher l’entraîneur du Paris Saint-Germain pour le moment. Cela est bien sûr amené à évoluer, notamment si Luis Enrique officialisait dans les mois à venir son départ du PSG ou sa volonté de changer d’air. Or, ce n’est pas le cas pour le moment et Barcelone n’a par conséquent pas l’intention de s’immiscer dans un dossier qui ne le regarde pas, même si Luis Enrique est fortement identifié et associé au club blaugrana au vu de son glorieux passé au Camp Nou. Voilà en tout cas une information qui ravira Nasser Al-Khelaïfi alors que les relations entre les deux clubs n’ont pas toujours été si cordiales par le passé.