PSG : L’attaque sournoise qui a fait hurler Luis Enrique

Luis Enrique a accepté qu'un titulaire s'en aille cet été, mais aucun joueur qu'il considère comme important n'a pu quitter le PSG.

C’est une volonté stratégique affirmée, le PSG n’a pas beaucoup recruté cet été, se contenant de faire deux venir deux joueurs majeurs avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. En échange, Luis Enrique n’a perdu aucun de ses titulaires en dehors de Gianluigi Donnarumma, sur lequel il ne comptait pas et dont le remplaçant avait déjà été trouvé. Si le PSG a fait partir plusieurs joueurs inutilisés, le club de la capitale a conservé ses éléments d’appoint, capable d’aller chercher du temps de jeu avec la confiance du staff technique. Des éléments comme Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery ou Gonçalo Ramos n’ont pas été vendus, car ils complètent parfaitement l’effectif aux yeux de l’entraineur espagnol. Et ils répondent présents quand ils sont sollicités.

C’est aussi le cas d’un autre joueur qui a changé de dimension en fin de saison dernière : Senny Mayulu. Connu pour avoir été le dernier buteur du PSG en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter, le jeune milieu de terrain est considéré comme l’un des grands espoirs du club francilien. A 19 ans, il a connu quelques pépins physiques récemment, mais il est un joueur sur lequel Luis Enrique compte. Cela n’a pas empêché Tottenham de faire un dernier assaut copieux pour essayer de récupérer le joueur, en lui promettant un gros contrat et un temps de jeu plus conséquent qu’à Paris, affirme Team Talk.

Lire aussi Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier

Un discours qui n’a même pas été écouté au PSG, qui n’a pas voulu envisager une seule seconde le départ de Mayulu. Surtout que le coach parisien lui a bien fait comprendre qu’il comptait sur lui, après l’avoir déjà beaucoup utilisé la saison passée (34 sollicitations). Il n’a donc même pas été question de prix pour le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, et pur produit du centre de formation. Ce qui n’a pas de prix aux yeux des dirigeants franciliens.