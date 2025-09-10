ICONSPORT_268468_0252

PSG : L’attaque sournoise qui a fait hurler Luis Enrique

PSG10 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Luis Enrique a accepté qu'un titulaire s'en aille cet été, mais aucun joueur qu'il considère comme important n'a pu quitter le PSG. 
C’est une volonté stratégique affirmée, le PSG n’a pas beaucoup recruté cet été, se contenant de faire deux venir deux joueurs majeurs avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. En échange, Luis Enrique n’a perdu aucun de ses titulaires en dehors de Gianluigi Donnarumma, sur lequel il ne comptait pas et dont le remplaçant avait déjà été trouvé. Si le PSG a fait partir plusieurs joueurs inutilisés, le club de la capitale a conservé ses éléments d’appoint, capable d’aller chercher du temps de jeu avec la confiance du staff technique. Des éléments comme Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery ou Gonçalo Ramos n’ont pas été vendus, car ils complètent parfaitement l’effectif aux yeux de l’entraineur espagnol. Et ils répondent présents quand ils sont sollicités. 
C’est aussi le cas d’un autre joueur qui a changé de dimension en fin de saison dernière : Senny Mayulu. Connu pour avoir été le dernier buteur du PSG en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter, le jeune milieu de terrain est considéré comme l’un des grands espoirs du club francilien. A 19 ans, il a connu quelques pépins physiques récemment, mais il est un joueur sur lequel Luis Enrique compte. Cela n’a pas empêché Tottenham de faire un dernier assaut copieux pour essayer de récupérer le joueur, en lui promettant un gros contrat et un temps de jeu plus conséquent qu’à Paris, affirme Team Talk. 

Lire aussi

Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrierLe PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
Un discours qui n’a même pas été écouté au PSG, qui n’a pas voulu envisager une seule seconde le départ de Mayulu. Surtout que le coach parisien lui a bien fait comprendre qu’il comptait sur lui, après l’avoir déjà beaucoup utilisé la saison passée (34 sollicitations). Il n’a donc même pas été question de prix pour le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, et pur produit du centre de formation. Ce qui n’a pas de prix aux yeux des dirigeants franciliens. 
S. Mayulu

S. Mayulu

FranceFrance Âge 19 Milieu

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne

Derniers commentaires

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

ESSAI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading