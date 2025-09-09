Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier

Le Paris Saint-Germain va disputer une compétition de plus en 2025. Le club de la capitale prendraen effet la direction du Qatar pour jouer la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain. La formation de Luis Enrique ne connaît pas encore son adversaire pour la finale.

Alors que le trop-plein de matchs fait débat au sein de la planète foot, le Paris Saint-Germain va tenter de glaner un trophée de plus dans son armoire. Le journal l’Equipe dévoile ce mardi que le club de la capitale va disputer la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain. La compétition aura lieu du côté du Qatar comme l’an passé. Le Real Madrid avait remporté l’édition 2024. Pour rappel, le PSG doit jouer la 16e journée de Ligue 1 à Metz le week-end du 14 décembre.

Le PSG face à un calendrier chargé

Concernant le déroulé de la Coupe internationale, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié pour la finale du 17 décembre. Le club de la capitale, vainqueur de la Ligue des champions, doit encore attendre le mini tournoi entre les vainqueurs des différentes compétitions continentales. La formation de Luis Enrique sera défiée par l’une de ses équipes : CF Cruz Azul (Mexique), le Pyramids FC (Égypte), Auckland City (Nouvelle-Zélande), Al Ahli (Arabie saoudite). Seul le vainqueur de la Copa Libertadores n’est pas encore connu. La finale aura lieu le 29 novembre prochain. De son côté, le Paris Saint-Germain va devoir gérer son effectif pour limiter la fatigue d’un match supplémentaire et d’un déplacement lointain. Luis Enrique a déjà perdu deux joueurs lors de la trêve internationale en la personne d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Deux pertes majeures dans le secteur offensif pour le technicien espagnol. Après la trêve, le club de la capitale va enchaîner les matchs jusqu’à la finale de la Coupe intercontinentale, avant-dernier match de l’année 2025. L’entrée en lice de la Coupe de France se fera le week-end du 20 décembre pour les clubs de Ligue 1.