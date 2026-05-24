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PSG : L’Arabie Saoudite lâche 25 ME pour un titulaire de Luis Enrique

PSG24 mai , 8:20
parCorentin Facy
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Doublure de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov a gagné sa place de titulaire au PSG, où il est désormais indiscutable. Ses performances ne laissent pas insensibles à l’approche du mercato.
Recruté par le Paris Saint-Germain à Krasnodar pour 20 millions d’euros il y a deux ans, Matvey Safonov ne devait pas être plus qu’un simple remplaçant au Paris Saint-Germain. L’international russe a surpris tout le monde en gagnant sa place aux yeux de Luis Enrique et en envoyant Lucas Chevalier sur le banc. Un vrai coup de force de la part du Russe. Brillant en Ligue des Champions, Matvey Safonov a logiquement des courtisans dans l’optique du prochain mercato.
En Europe, certains clubs suivent de près sa situation. Mais selon les informations de la presse saoudienne, c’est également le cas d’Al-Nassr. Le récent champion de Saudi Pro League n’est pas satisfait des performances du gardien brésilien Bento et s’intéresse de très près à Matvey Safonov pour lui succéder. La presse saoudienne révèle que le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo souhaite faire de Matvey Safonov son titulaire pour la saison prochaine.
Sur le plan financier, l’écurie saoudienne a les moyens de rivaliser avec le PSG et d’offrir un salaire colossal à l’ancien joueur de Krasnodar. Reste que pour convaincre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de vendre le gardien de 25 ans, il faudra se montrer très convaincant avec une offre imbattable. Pour l’heure, la somme de 25 millions d’euros est évoquée, mais il n’est pas certain que celle-ci suffise à convaincre la direction parisienne.

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Deux ans après avoir lâché 20 millions d’euros pour recruter Matvey Safonov à Krasnodar, les dirigeants parisiens pourraient légitimement attendre au moins le double de cette somme pour vendre leur dernier rempart. Une vente de Safonov n’est toutefois pas impossible à envisager pour le PSG, qui suit plusieurs pistes pour se renouveler au poste de gardien la saison prochaine. Ces derniers jours, le nom de l’international portugais du FC Porto, Diogo Costa, a notamment filtré. Mais cette piste est onéreuse puisque sa clause libératoire se situe à hauteur de 60 millions d’euros.
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On repasse la L1 à 20? A 19? On joue les barrages une semaine avant la reprise, à charge pour les clubs de gérer leurs mercatos ? Ils n'ont pas complétement tort. Cela aurait dû être anticipé

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faut esperer d avoir le nez creux comme cette année, car ça ne pourra pas etre ça tous les ans

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ça voudra dire qu il a reussi. et sinon Sage que vous avez viré comme un malpropre? qui lui suce la teub maintenant? mdr

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

tout est politique dans ta vie de merde....... vicitme. ouinouin comme ton gourou. taré. un bon menage pour degager toutes les veroles comme toi et ton groupe de supporter qui vivent sur l OM depuis des decennies

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Les marseillais qui en voulais pas vont retourner leurs veste en disant que c’est le meilleur entraîneur 🤭

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