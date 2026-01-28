Multiplex : nos cotes et pronostics pour la journée décisive du 28/01/2026 en Ligue des champions

La phase de ligue de la Ligue des champions livre son verdict ce 28 janvier 2026. Après sept journées, il n’y a désormais plus de calculs à long terme : c’est la dernière soirée, celle où tout peut basculer.

À l’issue de cette journée, les 8 premiers du classement se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un tour de barrage, tandis que celles au-delà de la 24e place seront éliminées. Autant dire que chaque but peut avoir des conséquences immédiates.

PSG – Newcastle : viser le top 8 pour éviter les barrages

Le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle avec un objectif clair : finir dans le top 8 pour se qualifier directement en huitièmes de finale. Une victoire au Parc des Princes permettrait aux Parisiens de sécuriser leur avenir européen sans dépendre des autres résultats.

Newcastle est également concerné par la lutte pour les places qualificatives. Les Anglais savent qu’un mauvais résultat pourrait les faire glisser vers la zone des barrages.

Notre pronostic : Victoire du PSG (1,43*)

Bruges – OM : Marseille n’a plus le droit à l’erreur

L’Olympique de Marseille joue gros en Belgique. Toujours à la lutte pour une place dans le top 24, l’OM doit absolument prendre des points pour assurer une qualification. Une défaite pourrait s’avérer fatale en fonction des résultats des autres équipes classées dans la même zone.

Bruges, de son côté, a aussi une qualification à aller chercher et sait qu’un succès à domicile pourrait lui permettre de passer devant Marseille au classement et de sécuriser sa place.

Notre pronostic : Match nul (3,65*)

Monaco – Juventus : un duel direct pour rester européen

Monaco et la Juventus se retrouvent dans une confrontation capitale. Les deux équipes sont engagées dans la bataille pour conserver une place dans le top 24, synonyme de barrages. La pression est maximale, surtout pour Monaco qui ne compte que 9 points, soit un seul de plus que le 1er éliminé. En d’autres mots : une défaite entrainerait certainement une élimination directe.

Dans ce contexte, on peut s’attendre à un match fermé, où la gestion du résultat primera sur le spectacle.

Notre pronostic : Match nul (3,30*)

Dortmund – Inter Milan : un choc pour la qualification directe

Borussia Dortmund et l’Inter Milan sont encore en mesure de viser le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale. Il faudra pour cela une victoire, et espéré quelques contreperformances pour les équipes mieux classées.

Porté par son public, Dortmund cherchera à faire la différence à domicile, mais l’expérience et le pragmatisme de l’Inter leur octroi un petit avantage sur le papier.

Naples – Chelsea : Chelsea peut viser le top 8, Naples joue sa survie

C’est l’un des matchs les plus tendus de cette dernière journée. Chelsea peut encore décrocher une place dans le top 8 en cas de victoire, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Les Blues ont donc un énorme coup à jouer.

Naples, en revanche, est sous pression maximale. Les Italiens doivent prendre des points pour rester dans le top 24. Une défaite pourrait les faire basculer hors des places qualificatives et signifier une élimination immédiate.

Notre pronostic : Victoire de Chelsea (2,45*)

