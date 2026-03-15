PSG : Il ne vaut pas Vitinha, le Real Madrid le veut quand même

Quelques mois avant l’ouverture du mercato estival, les clubs commencent déjà le ciblage des postes à renforcer au sein de leur effectif. Le Real Madrid n’échappe pas à la règle. Le club de la capitale espagnole lorgne toujours sur l’un des joueurs du Paris Saint-Germain.

Avec une belle victoire 4-1 ce samedi sur sa pelouse face à Elche, le Real Madrid a parfaitement conclu sa semaine quelques jours après le succès 3-0 face à Manchester City en Ligue des champions . Le club de la capitale espagnole respire dans une saison jonchée de rebondissements. En vue du mercato estival, la direction madrilène a ciblé le secteur de jeu à renforcer. Outre l’aspect défensif, le 15 fois vainqueur de la Ligue des champions veut sécuriser son entrejeu. Pour cela, la presse espagnole explique que le Real lorgne sur les joueurs du Paris Saint-Germain.

Après Vitinha, le Real rêve de Neves

Outre les rumeurs Vitinha, Florentino Pérez souhaite attirer Joao Neves dans son escarcelle. Le journaliste espagnol Alex Moreno dévoile ce dimanche que du côté de Valdebebas, le Portugais va devenir une priorité. Cependant, le journaliste madrilène explique : « Le transfert de Joao Neves ne sera pas simple. Même s'il n'a pas encore la même renommée que Vitinha, il occupe une place importante au sein du PSG. Le club français ne souhaite pas se séparer de l'un de ses talents les plus prometteurs. C'est pourquoi toute tentative de le faire venir à Madrid nécessiterait un investissement considérable et des négociations difficiles. » Arrivé en août 2024 en provenance de Benfica contre 65 millions d’euros, le natif de Tavira a paraphé un contrat jusqu’en 2029. Le club de la capitale ne compte pas vendre l’un de ses tauliers cet été. Évalué à plus de 110 millions d’euros sur Transfermarkt, Joao Neves sera difficile à aller chercher pour n'importe quel club européen. Le Real Madrid devra se montrer plus que convaincant pour attirer Neves au sein de la capitale espagnole.