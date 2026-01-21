ICONSPORT_281577_0088

PSG : Al-Khelaïfi menace la « légende » Dembélé

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de donner un premier coup de pression public à Ousmane Dembélé sur sa prolongation. Le club parisien est plus important que lui, lui a rappelé son président.
Très en jambes ce mardi soir à Lisbonne, Ousmane Dembélé a retrouvé un niveau digne de celui d’un Ballon d’Or. Une bonne base pour la suite de la saison à Paris, alors que celle-ci ne semble pas avoir commencé entre la fatigue, les pépins physiques et la méforme de cet automne. Un autre sujet a aussi pu peser sur son état d’esprit, celui de sa prolongation.
Son entourage et le PSG ont beau avoir calmé le jeu devant les rumeurs de la presse, le problème est maintenant sur la table. En marge du match de la formation de Luis Enrique face au Sporting, Nasser Al-Khelaïfi a lâché quelques bons mots sur Canal+ concernant la prolongation de star.

Le président du PSG lui a tout d’abord passé la pommade pour expliquer à quel point il était un joueur important de l’équipe. « Ousmane est une légende du club. J'adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas mais c'est une magnifique personne », a livré le dirigeant qatari, qui ne veut pas être taxé de cracher sur un joueur qui a grandement contribué au premier sacre européen du club de la capitale.

Le PSG ne peut pas accéder aux demandes de Dembélé

Mais derrière ces compliments, se cache la réalité économique. La première proposition effectuée par le PSG pour une prolongation n’a peut-être pas été officiellement formulée, et donc repoussée, mais le clan de l’ancien barcelonais est en désaccord sur le montant du futur salaire de Dembélé. Le Ballon d’Or estime mériter un gros effort de la part du club francilien. Un effort à la Mbappé... De son côté, le PSG ne compte pas faire exploser la banque, ce qui lui rappellerait de mauvais souvenirs de l’époque Neymar, Messi, Mbappé et compagnie.
Résultat, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré limpide, Dembélé a beau être une légende, il va devoir rentrer dans la grille salariale du Paris SG. « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L'équipe et le club sont les plus importants », a expliqué le président parisien. Le sous-entendu n’est même pas caché, le club sera plus important que les velléités de Dembélé de toucher le gros lot avec son futur contrat. Cette grille salariale risque en tout cas d’être l’augment numéro 1 du PSG pour ne pas faire exploser le salaire de son ailier tricolore, quitte à ce que la situation se tende dans les mois à venir.
6
