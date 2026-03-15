Payet révèle l'entraîneur qu'il a préféré à l'OM

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye tente de mettre en place un jeu beaucoup plus vertical. Rien à voir avec les préférences de l’ancien Marseillais Dimitri Payet, plutôt adepte du style Jorge Sampaoli.

Avec trois victoires consécutives en Ligue 1 l’Olympique de Marseille s’est au moins rassuré au niveau des résultats. La manière n’est pas encore au rendez-vous même si Habib Beye sait exactement ce qu’il souhaite mettre en place. Contrairement à son prédécesseur Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur marseillais prône un jeu intense et vertical. Avec le Franco-Sénégalais sur le banc, les Marseillais ne sont plus encouragés à multiplier les passes dans l’entrejeu.

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Le public du Vélodrome finira peut-être par apprécier. Mais pas sûr que Dimitri Payet prenne son pied devant les matchs de l’OM. En effet, le Réunionnais a un faible pour le jeu de possession réclamé par son ancien coach Jorge Sampaoli. « Avec lui, ça a complètement fonctionné, s’est souvenu l’ex-Marseillais dans le document Ligue 1 Vintage. C’est un disciple de Bielsa. Je ne m'entends qu'avec des entraîneurs fêlés, je crois. C'est bizarre. Il a été l'un des entraîneurs qui m'a le plus marqué aussi par sa vision du foot, par sa gentillesse, par son côté "loco". »

« On a réalisé une grosse saison parce qu'on avait un jeu et parce qu'on avait aussi une équipe avec peu de moyens, mais on arrive à avoir Guendouzi, Gerson, Saliba, Luan Peres... On arrive vraiment à avoir une grosse équipe et Sampaoli voulait jouer au football. Il disait : "mon rêve, c'est de faire 500 passes avant de marquer un but". Pour un numéro 10 comme moi, c'est... C'était comme avec Bielsa, la balle devait arriver là et je savais exactement ce que je devais faire. C'était calculé, millimétré. Les yeux fermés, on savait qui était où, qui devait faire quoi. Personnellement, c'était ma vision du foot, c'est ce que j'aime », a confié Dimitri Payet.