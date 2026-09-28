PSG : L'Angleterre s'arrache le flop Zabarnyi

Recruté en août 2025 pour 65 millions d’euros, Illya Zabarnyi fait pour l’instant office de flop au PSG. Cela n’empêche pas l’international ukrainien d’être très apprécié de plusieurs gros cadors européens.

Acheté par le Paris Saint-Germain il y a plus d’un an pour préparer la suite de Marquinhos, Illya Zabarnyi peine terriblement à répondre aux attentes de Luis Enrique dans la capitale française. L’Ukrainien bénéficie pourtant d’un temps de jeu conséquent, notamment en Ligue 1, mais ne fait définitivement pas l’unanimité. Une vraie déception pour le PSG au vu du prix consenti pour le recruter à Bournemouth en août 2025 avec un transfert à hauteur de 65 millions d’euros.

Zabarnyi est très apprécié en Angleterre

Bien qu’il ne parvienne pas à s’imposer comme un titulaire en puissance chez le double champion d’Europe en titre, Illya Zabarnyi reste très apprécié en Premier League , où personne n’a oublié ses excellentes performances chez les Cherries. Selon les informations d’Ekrem Konur, trois cadors du championnat anglais sont toujours à l’affût dans l’optique de récupérer le défenseur ukrainien de 24 ans.

Notre confrère affirme que Manchester United, Arsenal et Liverpool sont venus aux renseignements l’été dernier dans le but de faire venir Illya Zabarnyi. Refus catégorique du PSG, qui ne dispose pas de suffisamment de défenseurs centraux derrière Marquinhos et Pacho pour se séparer de l’international ukrainien. Surtout, le club parisien n’a pas trouvé de joueurs correspondant aux critères de Luis Enrique dans ce secteur de jeu pour venir étoffer la défense parisienne.

Le coach espagnol a donc pris le pari de conserver Zabarnyi, qui s’adapte à la philosophie de jeu du Paris SG depuis une saison. Nul doute en revanche que si l’été prochain, l’Ukrainien est placé sur la liste des transferts, alors de nombreux clubs anglais devraient toquer à la porte du PSG pour tenter de le recruter. Reste à voir si, le cas échéant, la direction francilienne parviendra à rentrer dans ses frais en récupérant la somme investie en août 2025.