OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Au moment où l'Olympique de Marseille se serre la ceinture comme jamais, la presse économique a révélé que Frank McCourt n'avait jamais été aussi riche. Selon La Provence, la tension risque de grandir suite à ces révélations.

L'homme d'affaires américain a beau avoir injecté plusieurs centaines de millions d'euros dans les caisses de l'OM depuis qu'il a racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus, sa fortune personnelle n'a pas souffert. Pour preuve, le magazine Forbes a révélé que Frank McCourt avait désormais une fortune de 1,548 milliard de dollars, soit légèrement plus que l'an dernier. De quoi agacer certains supporters qui estiment que le Bostonien a été trop brutal avec l'Olympique de Marseille en décidant de totalement couper les vivres, et de mettre en danger l'équipe de Bruno Genesio. Et du côté de La Provence , on pense que cette information risque de mettre de l'huile sur le feu au moment où cela gronde déjà très fort contre Frank McCourt au Vélodrome. Les prochains rendez-vous pourraient être très tendus.

McCourt chaudement attendu au Vélodrome

Cette révélation pourrait détériorer encore plus les relations entre l'homme d'affaires qui a investi près de 700 millions d'euros dans le club depuis son rachat en 2016 et les supporters de l'OM qui connaît un début de saison difficile et pointe à la 17e place du classement de Ligue 1. Alors que les protégés de Bruno Genesio vont entamer un programme chargé après la trêve internationale, les virages du stade Vélodrome ne devraient pas réserver un traitement très favorable à l'actionnaire américain pour la prochaine rencontre du club phocéen à domicile, le 15 octobre prochain face à l'Olympiakos », préviennent nos confrères. Pour le quotidien régional, les Ultras marseillais pourraient être très énervés par ces annonces sur la fortune de Frank McCourt. «», préviennent nos confrères.

Cependant, le propriétaire de l'OM n'avait pas réellement d'autre solution que de serrer la vis, l'UEFA imposant au club phocéen de stopper immédiatement ses dérives financières des dernières années sous peine d'exclure Marseille des coupes européennes. De même, la DNCG avait tiré le signal d'alarme, la gestion de Pablo Longoria ayant plongé les comptes du club dans le rouge vif sans espoir d'un redressement rapide.