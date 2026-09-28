EdF : Barcola balancé, le penalty oublié à la France

Bon bah voilà on a touché le fond avec ce genre de commentaire 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Je suis d’accord
Fini les fumigènes la ganja arrive dans le stade de la beaujoire 🤣🤣🤣
On est le club relancer c’est frustrant mais ça peut donner des idées à certains joueurs
Un bon début pour Zizou et son troupeau…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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