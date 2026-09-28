EdF : Barcola balancé, le penalty oublié à la France

La France réalise un début de match très solide en Belgique avec plusieurs grosses occasions à mettre au crédit de Lepaul ou surtout Doué, qui a trouvé la barre.

L'équipe de Zinedine Zidane aurait même pu bénéficier d'un penalty à la 20e minute. Parti en contre à toute vitesse, Bradley Barcola a été poussé assez fortement dans le dos par le défenseur lillois Nathan Ngoy. Rien selon l'arbitre du match, ce qui a provoqué l'étonnement de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton sur TF1. Pour les deux hommes, la faute du Belge était absolument indiscutable sur le nouvel attaquant de Liverpool. Un premier fait d'arbitrage en défaveur des Bleus dans ce Belgique-France très plaisant à suivre dans cette première demi-heure.