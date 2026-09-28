Belgique-France : Les compos (20h45 sur TF1)

blob:https://www.facebook.com/2482d63b-88e9-4239-89d8-4d784277358a
Un gros con.... et un !!! ^^
Le seum de Foot01 s'amplifie ! ^^
Pure connerie, on cherche un milieu plus physique mais on garde nos joueurs à part beraldo mais qui etait considere comme defenseur
il ne sera pas titulaire dembelé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Le vestiaire est prêt ✨ Plus qu’à attendre nos Bleus 💙 #BELFRA