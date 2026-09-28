Problème de chaussettes, Belgique-France retardé

Scène cocasse avant ce Belgique-France au stade du Roi Baudouin. Alors que le match devait débuter à 20h45, les 22 acteurs n'avaient toujours pas pénétré sur la pelouse à l'heure prévu pour le coup d'envoi. En cause... un problème de chaussettes détecté par les arbitres sur les tenues des joueurs de l'équipe de France. Un petit retard sans conséquence puisque la Marseillaise a pu retentir à 20h47, ce qui permettra au match de démarrer avec moins de cinq minutes de retard.