Snoop Dogg ambassadeur du FC Nantes, que le spectacle commence

Le projet de rachat du FC Nantes commence à se concrétiser et si les choses vont dans le sens annoncé, on risque de ne pas s'ennuyer du côté de la Beaujoire. Snoop Dogg devrait ainsi occuper un rôle d'ambassadeur des Canaris.

Les supporters nantais doivent se pincer pour le croire, mais s'ils attendaient avec impatience la fin de l'ère Kita, la suite risque d'être étonnante. Plusieurs sources le confirment, l'ancien agent Paulo Tavares serait proche de boucler un accord avec l'actuel propriétaire du FC Nantes afin de lui racheter le club. « Il se murmure que les négociations pourraient aboutir à une échéance très proche », précise même ce lundi soir Ouest-France. Même si certains ont émis des doutes sur la capacité de Paulo Tavares à réunir les 125 millions d'euros attendus par Waldemar Kita, l'homme d'affaires portugais avance dans ce dossier. Plus tôt dans la journée, on a appris que Marcelo, l'emblématique joueur brésilien, serait l'un des ambassadeurs des Canaris, mais il ne sera pas le seul.

Une boutique du FC Nantes à Los Angeles

Tavares rêverait aussi d’attirer le rappeur américain Snoop Dogg pour qu’il incarne lui aussi Nantes à l’international, et surtout dans le cadre des JO 2028 à Los Angeles ! Ville où les repreneurs souhaiteraient ouvrir une boutique aux couleurs jaune et verte », expliquent Christophe Delacroix et Jean-Baptiste Maître, qui suivent ce dossier pour Ouest-France. De quoi laisser encore plus dubitatif sur le sérieux de ce projet de rachat du FC Nantes, même si Paulo Tavares a confirmé avoir les fonds nécessaires pour s'offrir le club qui est actuellement en Le quotidien régional affirme que Snoop Dogg pourrait également être de la partie et pas pour s'occuper de l'herbe qui poussera à la Beaujoire. «», expliquent Christophe Delacroix et Jean-Baptiste Maître, qui suivent ce dossier pour Ouest-France. De quoi laisser encore plus dubitatif sur le sérieux de ce projet de rachat du FC Nantes, même si Paulo Tavares a confirmé avoir les fonds nécessaires pour s'offrir le club qui est actuellement en Ligue 2

De son côté, Johanna Rolland, la maire de Nantes, a fermement démenti avoir déjà parlé avec le candidat au rachat des Canaris, ce que ce dernier a pourtant prétendu. Pas de quoi rassurer les supporters nantais qui se demandent à quoi joue Waldemar Kita.