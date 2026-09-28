Manchester City plaide non-coupable devant l’UEFA et Al-Khelaïfi

Manchester City plaide non-coupable devant l’UEFA et Al-Khelaïfi

Premier League28 sept. , 21:00
parCorentin Facy
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Manchester City est dans la tourmente depuis les révélations de la presse britannique, qui affirme que le club a été reconnu coupable de 114 infractions financières.
C’est l’actualité du moment en Angleterre et plus globalement en Europe durant cette trêve internationale. Manchester City est au coeur de la tempête, le club anglais ayant été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League selon la quasi-totalité des médias européens et notamment britanniques. Si les faits sont avérés et officialisés, Manchester City risque d’une simple amende jusqu'à une exclusion de la Premier League, en passant par une potentielle interdiction de recrutement.
Le club anglais fera bien sûr appel s’il est officiellement reconnu coupable, ce qui reportera les possibles sanctions à plusieurs mois, voire années. Mais du côté du club anglais, on continue pour l’instant de clamer son innocence comme le révèle sur X le journaliste Abdellah Boulma. « Ferran Soriano (Man City) a évoqué l’affaire avec la Premier League devant certains membres du Board de l’EFC à Copenhague. Il a rappelé qu’aucun jugement ni aucune communication officielle n’avaient été publiés et que les informations circulant à ce stade provenaient de fuites dans les médias » explique d’abord notre confrère avant de conclure.

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« City se défendra jusqu’au bout et, selon lui, finira par l’emporter. NAK, Michelle Kang, Jean-Claude Blanc et Juan Sartori étaient notamment présents » précise notre confrère. La question est maintenant de savoir si les informations concordantes de nombreux médias fiables en Europe, qui annoncent que Manchester City a été reconnu coupable par les instances de la Premier League, seront bientôt officialisées.
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