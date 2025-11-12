ICONSPORT_272511_0191

PSG : L'Allemagne attaque Paris

PSG12 nov. , 14:20
parNathan Hanini
0
En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le jeune Mathis Jangéal attire les convoitises. Le Parisien est pisté par Francfort. Le club de la capitale souhaite le prolonger, mais la tendance est tournée vers un départ pour espérer plus de temps de jeu dans le monde professionnel.
Auteur de deux buts en trois apparitions en Youth League cette saison, Mathis Jangéal marque le coup. Le jeune milieu offensif de 17 ans arrive à la fin de son bail avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaite prolonger le jeune joueur, mais certains clubs européens tentent le coup. Le natif de Longjumeau aura un choix à faire dans les prochaines semaines. L’international U16 français est courtisé notamment du côté de l’Allemagne. À l’image de nombreux titis parisiens, Mathis Jangéal pourrait aller chercher du temps de jeu du côté de la Bundesliga, championnat réputé pour sa confiance envers les jeunes joueurs.

Mathis Jangéal attire la Bundesliga

Cette semaine, Sky Sports Allemagne dévoile que Francfort suit le jeune parisien de près. Le club allemand est en pôle pour accueillir le jeune milieu offensif. Le journaliste allemand Florian Plettenberg explique que d’autres formations du championnat allemand sont intéressées, mais également des clubs étrangers. De son côté, le Paris Saint-Germain veut prolonger le contrat de son joueur. Mais Mathis Jangéal privilégie du temps de jeu. « Cependant, la tendance reste à un départ libre cet été, il souhaite bénéficier d'un temps de jeu régulier, » écrit Plettenberg. Cette saison, le joueur de 17 ans a découvert la Ligue 1 contre l’AJ Auxerre le 27 septembre dernier. Dix petites minutes pour donner l’eau à la bouche. La situation sera traitée dans les prochaines semaines, toujours selon les médias allemands. Le départ de Mathis Jangéal serait une nouvelle perte pour le PSG après la fuite par le passé de jeunes talents du centre de formation. 

Lire aussi

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSGLes arbitres changent d'avis sur OL-PSG
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_244975_0016
OL

L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang

ICONSPORT_275433_0219
OM

OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre

man united vire onana pour liberer la place a maignan iconsport 258280 0006 391650
Serie A

Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes

Fil Info

16:30
L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang
16:05
OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre
16:00
Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe
15:30
Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes
15:07
Ang : Wolverhampton choisit Rob Edwards pour réussir un miracle
15:00
L'OM se fait tabasser par JR25
14:40
France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match
14:00
OL : Paulo Fonseca a très peur

Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading