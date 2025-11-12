PSG : L'Allemagne attaque Paris

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le jeune Mathis Jangéal attire les convoitises. Le Parisien est pisté par Francfort. Le club de la capitale souhaite le prolonger, mais la tendance est tournée vers un départ pour espérer plus de temps de jeu dans le monde professionnel.

Auteur de deux buts en trois apparitions en Youth League cette saison, Mathis Jangéal marque le coup. Le jeune milieu offensif de 17 ans arrive à la fin de son bail avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaite prolonger le jeune joueur, mais certains clubs européens tentent le coup. Le natif de Longjumeau aura un choix à faire dans les prochaines semaines. L’international U16 français est courtisé notamment du côté de l’Allemagne. À l’image de nombreux titis parisiens, Mathis Jangéal pourrait aller chercher du temps de jeu du côté de la Bundesliga , championnat réputé pour sa confiance envers les jeunes joueurs.

Mathis Jangéal attire la Bundesliga

Cette semaine, Sky Sports Allemagne dévoile que Francfort suit le jeune parisien de près. Le club allemand est en pôle pour accueillir le jeune milieu offensif. Le journaliste allemand Florian Plettenberg explique que d’autres formations du championnat allemand sont intéressées, mais également des clubs étrangers. De son côté, le Paris Saint-Germain veut prolonger le contrat de son joueur. Mais Mathis Jangéal privilégie du temps de jeu. « Cependant, la tendance reste à un départ libre cet été, il souhaite bénéficier d'un temps de jeu régulier, » écrit Plettenberg. Cette saison, le joueur de 17 ans a découvert la Ligue 1 contre l’AJ Auxerre le 27 septembre dernier. Dix petites minutes pour donner l’eau à la bouche. La situation sera traitée dans les prochaines semaines, toujours selon les médias allemands. Le départ de Mathis Jangéal serait une nouvelle perte pour le PSG après la fuite par le passé de jeunes talents du centre de formation.