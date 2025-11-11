Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.
Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........
Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre
PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏
Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
🆕 𝗟𝗔 𝗗𝗧𝗔 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜̂𝗧 𝗟’𝗘𝗥𝗥𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠. 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗨𝗫𝗜𝗘̀𝗠𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡 « L'analyse de cette situation est plutôt complexe dans la mesure où elle présente différents critères d'interprétation relevant d'une "zone grise".