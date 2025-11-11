Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Le match Lyon-PSG continue de faire couler beaucoup d'encre 48h après la rencontre. La Direction de l'Arbitrage (DTA) ne va pas calmer la colère lyonnaise. Après avoir indiqué qu'aucune erreur n'avait été commise, elle s'est déjugée pour une action précise.

La trêve internationale arrive au bon moment pour les acteurs de OL PSG , notamment côté lyonnais. Les Gones ont deux semaines devant eux pour évacuer la frustration ressentie dimanche soir contre le leader parisien. Plusieurs situations arbitrales litigieuses ont émaillé le choc de la 12e journée de Ligue 1 . Les plus mémorables sont une possible main de Zabarnyi dans la surface parisienne, une faute éventuelle de Vitinha sur Tessmann en amont du deuxième but du PSG ou encore l'intervention limite de Kang In-Lee dans la surface sur Tagliafico sur une reprise de l'Argentin.

Le but de Kvaratskhelia aurait du être annulé

Sur ces différentes situations, Benoît Bastien a sifflé en faveur des Parisiens et la VAR l'a suivi. Les Lyonnais s'estimaient lésés mais la DTA (Direction Technique de l'Arbitrage) a conforté le corps arbitral lundi . Cette instance a indiqué n'avoir constaté aucune erreur manifeste lors d'OL-PSG. Néanmoins, coup de théâtre 24h plus tard. La DTA a finalement admis mardi une erreur d'arbitrage dans le communiqué hebdomadaire publié sur le site de la FFF. Le deuxième but parisien n'aurait pas du être validé.

« Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise », écrit la DTA. Elle ne charge toutefois pas l'arbitre, estimant seulement avoir une interprétation différente de la phase incriminée. Une volte-face curieuse qui interroge et qui ne va pas calmer les esprits dans les deux camps.