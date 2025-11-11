ICONSPORT_276732_0386

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

OL11 nov. , 22:30
parMehdi Lunay
9
Le match Lyon-PSG continue de faire couler beaucoup d'encre 48h après la rencontre. La Direction de l'Arbitrage (DTA) ne va pas calmer la colère lyonnaise. Après avoir indiqué qu'aucune erreur n'avait été commise, elle s'est déjugée pour une action précise.
La trêve internationale arrive au bon moment pour les acteurs de OL-PSG, notamment côté lyonnais. Les Gones ont deux semaines devant eux pour évacuer la frustration ressentie dimanche soir contre le leader parisien. Plusieurs situations arbitrales litigieuses ont émaillé le choc de la 12e journée de Ligue 1. Les plus mémorables sont une possible main de Zabarnyi dans la surface parisienne, une faute éventuelle de Vitinha sur Tessmann en amont du deuxième but du PSG ou encore l'intervention limite de Kang In-Lee dans la surface sur Tagliafico sur une reprise de l'Argentin.

Le but de Kvaratskhelia aurait du être annulé

Sur ces différentes situations, Benoît Bastien a sifflé en faveur des Parisiens et la VAR l'a suivi. Les Lyonnais s'estimaient lésés mais la DTA (Direction Technique de l'Arbitrage) a conforté le corps arbitral lundi. Cette instance a indiqué n'avoir constaté aucune erreur manifeste lors d'OL-PSG. Néanmoins, coup de théâtre 24h plus tard. La DTA a finalement admis mardi une erreur d'arbitrage dans le communiqué hebdomadaire publié sur le site de la FFF. Le deuxième but parisien n'aurait pas du être validé.
« Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise », écrit la DTA. Elle ne charge toutefois pas l'arbitre, estimant seulement avoir une interprétation différente de la phase incriminée. Une volte-face curieuse qui interroge et qui ne va pas calmer les esprits dans les deux camps.
9
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

