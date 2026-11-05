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RC Lens : La démission de Cahuzac exigée

RC Lens : La démission de Cahuzac exigée

Lens
parGuillaume Conte
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Le RC Lens s'offre une crise énorme après sa défaite historique 9-1 face à Côme. La démission de Yannick Cahuzac est demandée, même si c'est toute l'organisation du club Sang et Or qui est remise en cause.
Le football français est entré dans l’histoire ces derniers mois grâce au doublé du PSG en Ligue des Champions, une grande première pour la Ligue 1. Ce mercredi 4 novembre, restera le jour du plus grand fiasco du football français. Le RC Lens, qui recevait Côme, s’est incliné 9-1 dans son antre de Bollaert, dans une pluie de buts face à un adversaire italien bien huilé et d’un réalisme assourdissant. Sans réaction, les Nordistes ont subi des vagues incessantes sans réagir, dans le plus gros fiasco de l’histoire d’un club français, et même de la Ligue des Champions, avec 9 buts encaissés à domicile.

Cahuzac s'accroche et pense à l'OM

Une déculottée qui fait très mal, surtout quand ce score est mis en rapport avec le début de saison du RC Lens. Le club nordiste venait de nommer Dino Toppmöller, remporter le Trophée des Champions et son premier match de Ligue des Champions, et avait pourtant décidé de virer l’entraineur allemand. Une décision prise par Jean-Louis Leca pour mettre son ancien coéquipier Yannick Cahuzac en poste, lui qui était adjoint de Toppmöller précédemment.
Et dans la foulée de cette défaite humiliante contre Côme, le technicien corse a clairement été pointé du doigt, à tous les niveaux. « Est-ce qu’il peut rester en poste ? Et lui-même, peut-il être tenté de démissionner après une défaite pareille », a interrogé Geoffroy Garétier, le journaliste de Canal+. « La logique voudrait que Cahuzac démissionne dès ce soir. Ce serait mieux pour le club. Et même pour lui », a surenchéri le journaliste de RMC Frédéric Hermel.
Même si le problème est plus profond que le simple entraineur au RC Lens, où le copinage freine un club qui a beaucoup progressé ces dernières années selon de nombreux observateurs, comme David Gluzman, intervenant régulier de l'After Foot sur RMC.
De son côté, Yannick Cahuzac était forcément très abattu en conférence de presse, mais il a refusé totalement l’idée de jeter l’éponge, préférant se concentrer sur le match très chaud à venir de dimanche contre l’OM. « On a tous de l'amour-propre, une fierté. Il faut être en capacité de se regarder droit dans les yeux et de se dire les choses qui ne vont pas pour redresser la tête dès dimanche. C'est l'objectif, et perdre un match comme celui-ci fait malheureusement partie d'une carrière », a livré l’entraineur des Sang et Or, qui vont tout de même devoir digérer ces neuf buts encaissés et cette place dans les derniers du classement de la Ligue des Champions.
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Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir

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