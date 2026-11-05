RC Lens : La démission de Cahuzac exigée
Cahuzac s'accroche et pense à l'OM
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Leverkusen 5 - 1 Marseille
Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.
mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc
t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi
" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11