Indice UEFA : La France remercie Kylian Mbappé

Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.