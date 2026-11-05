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Indice UEFA : La France remercie Kylian Mbappé

Indice UEFA : La France remercie Kylian Mbappé

Coupe d'Europe
parGuillaume Conte
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Le ridicule du RC Lens contre Côme ce mercredi soir touche aussi les autres clubs français, alors que la France a du mal à rester dans le Top10 à l'indice UEFA de cette saison.
Nouvelle journée compliquée pour le football français ce mercredi. En match avancé d’Europa League, Rennes s’est contenté d’un triste match nul 0-0 contre l’Olympiakos. Et surtout en soirée, le RC Lens s’est fait atomiser 9-1 à domicile par Côme. Perdre 1-0 ou 9-1 ne fait pas de différence pour l’indice UEFA, mais comme le LOSC, Lens est bien parti pour se faire éliminer dès la phase de poule de Ligue des Champions.
Le football français tire clairement la langue car seul le PSG marque de gros points chaque semaine, et le club de la capitale a quasiment plus du double de points (14) que le deuxième club français sur la saison, le RC Lens avec 8 unités. Le classement de cette saison est donc peu glorieux, même si les clubs hexagonaux restent pour le moment à la 10e place de l’indice UEFA pour 2026-2027. La Grèce a failli passer devant la France, mais l’AEK Athènes n’a pas tenu son avantage face au Real Madrid, Kylian Mbappé, encore buteur, et les Merengue inversant la tendance sur la fin de match (2-3).
Résultat, la France ne sort pas du Top10 pour cette saison, mais continue de prendre du retard sur le Portugal, qui voit lui le Sporting et le FC Porto gagner cette semaine. Et la crainte de perdre la 5e place à l’indice UEFA sur les cinq dernières saisons, celui qui compte pour attribuer les places en Coupe d’Europe, fait désormais son chemin avec seulement 3,5 points d’écart entre les deux pays.
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Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.

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mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

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t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
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16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
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Angers SCO
89225917-8
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89225716-9
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791441118-7
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