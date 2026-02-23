ICONSPORT_283297_0011
Kantari

Nantes : Kantari sauve sa place...pour l'instant

FC Nantes23 févr. , 15:30
parClaude Dautel
0
Le FC Nantes a recollé à l'AJ Auxerre en venant à bout du Havre dimanche, un résultat qui laisse de l'espoir aux Canaris et qui évite à Ahmed Kantari d'être limogé.
La tension était énorme dimanche à la Beaujoire, et même si l'équipe nantaise n'a pas réellement rassuré ses supporters, elle a eu le mérite de s'imposer. Une victoire qui permet à Nantes de revenir à hauteur de l'AJA, mais également de revenir à six points du Paris FC. Et surtout qui repousse un nouveau séisme, puisque Ouest-France affirmait qu'Ahmed Kantari serait licencié en cas de défaite contre le HAC. Youssef El-Arabi et ses coéquipiers ayant renoué avec la victoire, Waldemar Kita n'a pas eu besoin de sacrifier son entraîneur. Mais dans une semaine, le FC Nantes se déplace à Lille et l'avenir de l'ancien adjoint d'Antoine Kombouaré est tout sauf éclairci. Car les Kita sont déterminés à tout faire pour éviter la descente du club.

Nantes toujours prêt à sacrifier son entraîneur

Au moment où l'on va entrer dans les dix derniers matchs de la saison de Ligue 1, Nantes se prépare à tout, y compris à un deuxième changement d'entraîneur après celui de Luis Castro début décembre. Depuis quelques jours, le nom de Pascal Dupraz avait été évoqué, et avant que l'on apprenne qu'il avait signé au Paris FC, le retour d'Antoine Kombouaré avait été cité, a priori à tort. Mais dans l'esprit de Waldemar et Franck Kita, on est prêt à faire sauter le fusible Kantari, si cela permet de donner une chance supplémentaire à Nantes de se maintenir dans l'élite. Car malgré la victoire face au Havre, les Canaris sont encore très loin d'avoir assuré leur maintien, même leur présence pour le barrage de maintien. C'est un duel à distance avec le Paris FC, et donc contre Kombouaré, que Nantes entame. Un sacré challenge contre celui qui a sauvé Nantes l'an dernier.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269968_0030
OM

L'OM renvoie Pavard à la maison

ICONSPORT_283669_0279
OL

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

ICONSPORT_350033_0217
PSG

Une autre victime du PSG défend Chevalier

ICONSPORT_350201_0194
Ligue des Champions

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Fil Info

23 févr. , 17:30
L'OM renvoie Pavard à la maison
23 févr. , 17:00
OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié
23 févr. , 16:40
Une autre victime du PSG défend Chevalier
23 févr. , 16:20
LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid
23 févr. , 16:00
Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM
23 févr. , 15:00
Il tient la baraque à lui seul, l'OL peut lui dire merci
23 févr. , 14:30
Harry Kane au Barça, la réponse est cinglante
23 févr. , 14:00
PSG : La raison cachée de la prolongation de Joao Neves

Derniers commentaires

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Quand on voit Vini sur l'image en bas limite se pavaner et provoquer de maniere hautaine l'argentin pour venir chialer avec la carte joker d'un pseudo racisme en suite... c'es tellement révélateur... ce mec est tellement puant que ca vaudrait de mettre son maillot devant le nez et la bouche pour bien lui signifier, il invoquerait ensuite des pseudos motrs racistes faute de pouvoir prouver le contraire. sale type

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

de toute facon fonseca a un pb dans la lecture des matchs c'est pas nouveau

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading