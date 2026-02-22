ICONSPORT_350033_0318

Le PSG blinde Joao Neves jusqu'en 2030

PSG22 févr. , 19:00
parGuillaume Conte
Le PSG a trouvé un accord avec Joao Neves pour sa prolongation de contrat. Le milieu de terrain portugais va s'engager jusqu'en 2030.
Le printemps approche, et le PSG ne va pas tarder à annoncer sa vague de prolongation annuelle. Plusieurs accords ont déjà été trouvés, avec notamment Willian Pacho ou Senny Mayulu, mais le club de la capitale a poursuivi ses négociations avec les joueurs qui ont donné satisfaction ces derniers mois. C’est le cas bien évidemment de Joao Neves, véritable moteur du pressing parisien et homme à tout faire du milieu de terrain. Le Portugais a plusieurs fois confié à quel point il se sentait bien au Paris SG, où il a une place de titulaire bien au chaud aux yeux de Luis Enrique.

Joao Neves, loin du Top10 des salaires du PSG

Les négociations ont été assez rapides, et ce dimanche soir, RMC annonce que le joueur est d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2030. A 21 ans, celui qui était arrivé en 2024 en provenance du Benfica Lisbonne est vu comme un joueur intouchable, et intransférable bien sûr. Cette prolongation d’une année ne va bien évidemment pas tout changer, mais cela permet de repousser les éventuels candidats à son transfert. Et cela va aussi lui valoir certainement une augmentation de salaire, pour le faire se rapprocher d’un Top10 de la grille salariale où il ne figurait pas.
Malgré son achat coûteux à 70 ME bonus inclus, Joao Neves n’était pas encore un joueur européen majeur à son arrivée, mais c’est désormais le cas. Et son salaire de 5,8 ME à l’année va inévitablement grimper avec cet accord trouvé.
J. Gonçalves Neves

J. Gonçalves Neves

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

