Le PSG blinde Joao Neves jusqu'en 2030

Le PSG a trouvé un accord avec Joao Neves pour sa prolongation de contrat. Le milieu de terrain portugais va s'engager jusqu'en 2030.

Le printemps approche, et le PSG ne va pas tarder à annoncer sa vague de prolongation annuelle. Plusieurs accords ont déjà été trouvés, avec notamment Willian Pacho ou Senny Mayulu, mais le club de la capitale a poursuivi ses négociations avec les joueurs qui ont donné satisfaction ces derniers mois. C’est le cas bien évidemment de Joao Neves, véritable moteur du pressing parisien et homme à tout faire du milieu de terrain. Le Portugais a plusieurs fois confié à quel point il se sentait bien au Paris SG, où il a une place de titulaire bien au chaud aux yeux de Luis Enrique.

Joao Neves, loin du Top10 des salaires du PSG

Les négociations ont été assez rapides, et ce dimanche soir, RMC annonce que le joueur est d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2030. A 21 ans, celui qui était arrivé en 2024 en provenance du Benfica Lisbonne est vu comme un joueur intouchable, et intransférable bien sûr. Cette prolongation d’une année ne va bien évidemment pas tout changer, mais cela permet de repousser les éventuels candidats à son transfert. Et cela va aussi lui valoir certainement une augmentation de salaire, pour le faire se rapprocher d’un Top10 de la grille salariale où il ne figurait pas.

Malgré son achat coûteux à 70 ME bonus inclus, Joao Neves n’était pas encore un joueur européen majeur à son arrivée, mais c’est désormais le cas. Et son salaire de 5,8 ME à l’année va inévitablement grimper avec cet accord trouvé.