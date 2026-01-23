PSG : La prolongation que personne n’a vu venir

En discussions avec plusieurs joueurs de son effectif, le Paris Saint-Germain espère bientôt annoncer des prolongations. Une surprise pourrait bien se glisser parmi ces officialisations, le club de la capitale ayant aussi entamé des échanges avec son entraîneur Luis Enrique.

Comme l’année dernière, lorsqu’il avait officialisé les nouveaux contrats de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha le même soir, le Paris Saint-Germain prévoit de regrouper les annonces de plusieurs prolongations. On sait par exemple que la direction francilienne a déjà trouvé un accord avec le défenseur central Willian Pacho, et qu’elle essaie de parvenir à un terrain d’entente avec Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Dans le meilleur des scénarios, tout ce petit monde posera ensemble devant les photographes aux côtés d’un invité surprise nommé Luis Enrique. Au cours de son récent podcast, le journaliste britannique Duncan Castles a en effet révélé des discussions pour la prolongation de l’entraîneur parisien. Notre confrère, qui dément sans surprise les rumeurs envoyant l’Espagnol à Manchester United ou encore au Real Madrid, affirme que les négociations entre le Paris Saint-Germain et son coach, pour le moment interrompues, vont reprendre après la fermeture du mercato hivernal.

Serein et confiant, le club de la capitale n’imagine pas autre chose qu’un accord avec son entraîneur actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Et si Luis Enrique venait un jour à quitter le champion d’Europe, la direction s’attend à ce que la cause soit un besoin de souffler, et non une volonté de se lancer dans une nouvelle aventure. Cette tendance vient à nouveau contredire la folle rumeur apparue début janvier. Sur les réseaux sociaux, il se disait que Luis Enrique refusait de prolonger en vue d’un départ l’été prochain. Une info « 100% fake news », avait corrigé le conseiller Luis Campos sans dévoiler ses projets de prolongation.