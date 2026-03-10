OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Cadres sous les ordres de Roberto De Zerbi, Nayef Aguerd et Emerson pourraient voir leur statut évoluer avec Habib Beye. Sans eux, la défense de l’OM a brillé contre Toulouse samedi soir.

L’Olympique de Marseille a retrouvé une place sur le podium ce week-end. Fort de sa victoire à Toulouse, le club phocéen a profité du faux pas de l’Olympique Lyonnais contre le Paris FC pour reprendre la troisième place, à égalité de points avec les Gones mais avec une meilleure différence de but. Habib Beye espère désormais conserver cette position jusqu’à la fin de la saison et devra confirmer dès vendredi avec la réception de l’AJ Auxerre. Une belle occasion pour l’OM d’enchaîner un troisième succès de rang en Ligue 1

Pour y parvenir, l’ex-entraîneur du Stade Rennais pourrait s’appuyer sur le même quatuor défensif que face à Toulouse samedi avec Timothy Weah à droite, Facundo Medina à gauche et une charnière composée de Leonardo Balerdi et de Benjamin Pavard. Cette formule fait néanmoins deux victimes de taille : le latéral gauche italien Emerson Palmieri et le défenseur central marocain Nayef Aguerd. Les deux hommes étaient des cadres de Roberto De Zerbi mais leur statut est en grand danger à présent comme l’appuient nos confrères du Phocéen.

Emerson et Aguerd en grand danger

« Emerson et Aguerd ne sont donc pas forcément déclassés. Mais leur statut, lui, n’est peut-être plus aussi intangible qu’il y a quelques semaines. Et dans une fin de saison où chaque place européenne se joue au millimètre, cette remise en question pourrait bien être l’un des leviers de la reconstruction marseillaise » écrit le média pro-OM, qui ne juge plus impossible de voir l’Olympique de Marseille se construire et avancer sans deux hommes qui paraissaient pourtant indiscutables il y a encore quelques semaines.

Disponible à Toulouse, Emerson était sur le banc sur choix d’Habib Beye tandis que Nayef Aguerd était lui blessé. La question est maintenant de savoir si le Marocain, une fois opérationnel, sera de retour et prendra potentiellement la place de Leonardo Balerdi ou de Benjamin Pavard. Deux défenseurs très critiqués cette saison mais qui ont sans doute livré l’une de leur meilleure prestation de l’année face à Toulouse ce week-end.