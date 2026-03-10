PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Les promesses se multiplient autour des élections municipales et de l'avenir du Parc des Princes. Si les politiciens ouvrent globalement la porte à une vente au PSG, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Les élections municipales arrivent et le football s’invite dans le débat à Paris. Le sujet est sensible depuis des années, mais Anne Hidalgo a toujours refusé de vendre le Parc des Princes au PSG . Des discussions ont bien eu lieu, mais jamais la Maire actuelle de la capitale n’a voulu céder intégralement l’enceinte de la Porte d’Auteuil, condition jugée obligatoire par QSI pour faire des travaux d’ampleur et l’agrandir.

Le PSG prendra une décision à l'automne

Résultat, le PSG étudie sérieusement la possibilité de construire son propre stade. Si les discussions avec Poissy et Massy ont avancé, tout est mis sur pause avant une décision à l’automne. Même si les dirigeants parisiens s’en défendent, cela permet de laisser passer les élections municipales, où la plupart des candidats ont ouvert la porte à une vente du Parc des Princes au Qatar, avec toutefois des conditions. Le PSG craint que les belles promesses disparaissent quand il sera question du prix, ou de la cession totale du stade de manière définitive.

Il y a au moins deux candidats avec lesquels la question ne se pose. Celui du Rassemblement National, Thierry Mariani, a été clair et refuse de continuer « la vente de la France à la découpe ». Mais avec 3 % des intentions de vote, il ne devrait pas peser dans le débat. Représentante de La France Insoumise, Sophia Chikirou a en revanche une chance d’être au second tour. Et pour elle, le Qatar n’aura pas le Parc des Princes. « On arrête avec la vente du patrimoine des Parisiens. On ne vendra pas le patrimoine de Paris, au contraire », a lancé la candidate créditée de 11 % des intentions de vote dans les derniers sondages.

Pas de quoi faire trembler Nasser Al-Khelaïfi, qui espère surtout que les discussions autour de la vente du Parc des Princes pourront vite intervenir au printemps avec le nouveau patron de la ville de Paris. Car c’est à l’automne 2026 que le PSG a toujours prévu d’annoncer son choix de la ville désignée pour son futur grand stade.