Jonathan David ICONSPORT_287917_0022

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

OL10 mars , 12:40
parCorentin Facy
0
La presse italienne révélait en début de semaine l’intérêt de l’OL pour Jonathan David. Mais pour les dirigeants de la Juventus Turin, un départ du buteur canadien n’est pas encore à l’ordre du jour.
Jonathan David ne vit pas une saison de rêve à la Juventus Turin. Recruté libre par le club italien à la fin de son contrat avec Lille l’été dernier, le buteur canadien a inscrit 5 buts en Série A et bénéficie d’un temps de jeu limité. Titulaire un match sur deux en moyenne, l’ancienne gâchette du LOSC doit composer avec une rude concurrence à la Juventus Turin avec Loïs Openda ou encore Dusan Vlahovic. Ces dernières heures, la presse italienne a lâché une petite bombe en révélant que l’Olympique Lyonnais était à l’affût pour tenter de récupérer et relancer le natif de Brooklyn.
Paulo Fonseca a travaillé avec Jonathan David à Lille et verrait d’un très bon oeil l’idée de le retrouver à Lyon. Les supporters rhodaniens ne diraient certainement pas non à un attaquant ayant marqué 87 buts en 178 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du LOSC. Mais à en croire les informations du site spécialisé Il Bianconero, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour les dirigeants de la Juventus Turin. Le média affirme que le club italien ne souhaite pas négocier le départ de Jonathan David pour l’instant. La Vieille Dame se veut patiente avec un buteur en phase d’adaptation et qui peut encore s’imposer chez les Bianconeri à l’avenir.

La Juve ferme la porte à l'OL (pour l'instant)

Un nouveau point sera effectué à la fin de la saison pour voir si Jonathan David doit partir ou rester mais pour l’heure, pas question pour Damien Comoli d’ouvrir la porte à un départ de son buteur de 26 ans à l’Olympique Lyonnais. A n’en pas douter, le club rhodanien va tout de même rester attentif à la situation et pourrait revenir à la charge en fin de saison pour tenter de recruter Jonathan David, si l’ancien attaquant de Lille n’a pas davantage de temps de jeu d’ici là. Reste à voir quelle formule l’OL privilégiera pour tenter d’attirer l’international canadien (73 sélections). Car à priori, le montant d’un potentiel transfert sera hors de portée pour Lyon, David étant valorisé à hauteur de 35 millions d’euros par Transfermarkt.
0
