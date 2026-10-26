LOSC : L’attitude des Lillois à Monaco dézinguée

LOSC : L’attitude des Lillois à Monaco dézinguée

LOSC
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lille a gratté un bon point sur la pelouse de Monaco dimanche après-midi (1-1). Mais après l’ouverture du score d’Ethan Mbappé, les joueurs de Davide Ancelotti ont adopté une étrange attitude.
Deuxième de Ligue 1 en attendant le match entre le PSG et l’OL ce lundi soir, Lille a raté une très grosse occasion de prendre la tête du championnat. Sur la pelouse de Monaco dimanche, les hommes de Davide Ancelotti menaient à la mi-temps grâce à un but d’Ethan Mbappé. La seconde période assez incompréhensible des Dogues a néanmoins permis à l’ASM d’égaliser et d’arracher le match nul 1-1. Après une première mi-temps cohérente durant laquelle le LOSC a été très intéressant par séquence, le second acte des coéquipiers d’Olivier Giroud a surpris Smaïl Bouabdellah, qui ne comprend pas pourquoi Lille a ainsi refusé le jeu après le repos.
« On les avait vus plutôt bons et dans la maîtrise lors des 45 premières minutes. Les Monégasques étaient mieux au début de la seconde période, avec les entrées d’Edan Diop et de Matthis Abline. Mais il n’y avait pas de quoi reculer autant, ni de quoi accepter de donner le ballon, de laisser le ballon à cette formation monégasque. L’attitude des Lillois a été surprenante, notamment dans cette idée de complètement reculer, d’abandonner et de se dire : “On va subir, on va attendre la fin du match. On mène un but à zéro et on va se contenter de cet avantage’ » a expliqué le journaliste de Ligue1+, qui n’a pas du tout compris pourquoi Lille a ainsi reculé en seconde mi-temps, permettant à Monaco de revenir dans le match et d’arracher le nul.

Lire aussi

L1 : Monaco récupère un nul, Lille peut s’en vouloirL1 : Monaco récupère un nul, Lille peut s’en vouloir
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur Davide Ancelotti s’est dédouané, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une demande tactique formulée à la mi-temps. Pour le coach lillois, c’est avant tout la réaction de l’ASM et les changements de Filipe Luis qui ont contraint son équipe à davantage subir après la mi-temps. Au point d’encaisser le but du 1-1 et de concéder le nul.
Articles Recommandés
Ol Govou Colle Un Tacle A Paulo Fonseca Et Ses Joueurs
OL

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Ballon Dor Le Psg Garde Son Trophee Dequipe De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ballon Dor Unai Simon Designe Gardien De But De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Fil Info

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs
Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année
Ballon d'Or : Luis de la Fuente élu entraîneur de l'année
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros
Lamine Yamal reçoit le trophée du meilleur jeune talent
EdF : Zidane après Deschamps, Molina annonce une grosse désillusion

Derniers commentaires

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

La question était "qu'a t'il gagné en 2025"

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Le 3/0 a offeneim n aura servi à rien finalement. pourtant il semble que laisser ses meilleurs joueurs au repos est gage de victoire.

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Un effectif a 800 M€ contre un effectif à 100 M€ qui a deux jours supplémentaires de repos et joue a domicile et étonnamment c'est l'effectif Parisien qui s'impose , comme c'est étonnant !

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

bravo au PSG Mérité

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Et toi la malchance d'avoir un tout petit cerveau... 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading