LOSC : L’attitude des Lillois à Monaco dézinguée

Lille a gratté un bon point sur la pelouse de Monaco dimanche après-midi (1-1). Mais après l’ouverture du score d’Ethan Mbappé, les joueurs de Davide Ancelotti ont adopté une étrange attitude.

Deuxième de Ligue 1 en attendant le match entre le PSG et l’OL ce lundi soir, Lille a raté une très grosse occasion de prendre la tête du championnat. Sur la pelouse de Monaco dimanche, les hommes de Davide Ancelotti menaient à la mi-temps grâce à un but d’Ethan Mbappé. La seconde période assez incompréhensible des Dogues a néanmoins permis à l’ASM d’égaliser et d’arracher le match nul 1-1. Après une première mi-temps cohérente durant laquelle le LOSC a été très intéressant par séquence, le second acte des coéquipiers d’Olivier Giroud a surpris Smaïl Bouabdellah, qui ne comprend pas pourquoi Lille a ainsi refusé le jeu après le repos.

« On les avait vus plutôt bons et dans la maîtrise lors des 45 premières minutes. Les Monégasques étaient mieux au début de la seconde période, avec les entrées d’Edan Diop et de Matthis Abline. Mais il n’y avait pas de quoi reculer autant, ni de quoi accepter de donner le ballon, de laisser le ballon à cette formation monégasque. L’attitude des Lillois a été surprenante, notamment dans cette idée de complètement reculer, d’abandonner et de se dire : “On va subir, on va attendre la fin du match. On mène un but à zéro et on va se contenter de cet avantage’ » a expliqué le journaliste de Ligue1+, qui n’a pas du tout compris pourquoi Lille a ainsi reculé en seconde mi-temps, permettant à Monaco de revenir dans le match et d’arracher le nul.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur Davide Ancelotti s’est dédouané, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une demande tactique formulée à la mi-temps. Pour le coach lillois, c’est avant tout la réaction de l’ASM et les changements de Filipe Luis qui ont contraint son équipe à davantage subir après la mi-temps. Au point d’encaisser le but du 1-1 et de concéder le nul.