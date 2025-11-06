ICONSPORT_276244_0149

Eric Garcia au PSG, L’Equipe du Soir s’alarme

PSG06 nov. , 13:00
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un défenseur polyvalent pour compenser les nombreuses blessures, le PSG s’intéresse à Eric Garcia, capable de jouer dans l’axe ou à droite. Une idée qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs.
Les blessures sont très nombreuses au Paris Saint-Germain en cette première partie de saison. Mardi contre le Bayern, le champion d’Europe en titre a perdu ses deux latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le Marocain et le Portugais vont manquer plusieurs semaines de compétition, une vraie tuile pour Luis Enrique. Si à gauche, Lucas Hernandez tient la corde pour compenser l’absence de Mendes, les solutions sont moins nombreuses à droite où Zaïre-Emery, Mayulu et Zabarnyi peuvent remplacer Hakimi sans pour autant être des spécialistes du poste.
C’est ainsi que selon L’Equipe, le PSG aimerait négocier avec Barcelone l’arrivée du polyvalent Eric Garcia en janvier prochain. Un joueur capable de jouer dans l’axe ou à droite, libre en juin prochain et donc accessible à prix réduit cet hiver. Cette piste ressemble au dossier parfait sur le papier pour Paris. Eric Blanc n’est lui pas convaincu. Pour le consultant de l’Equipe du Soir, les limites défensives de Garcia sont un frein qui devrait faire réfléchir le club de la capitale avant de miser sur le joueur du FC Barcelone.

« Ce n’est pas un défenseur central, il fait 1m45, il est battu de la tête à chaque fois. A droite, il a remplacé Koundé en demi-finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan la saison dernière. Il a été très bon offensivement, il a marqué. Offensivement, il comprend les choses mais défensivement, ce n’est pas assez fort. Il a encore joué récemment dans l’axe avec Araujo, le Barça a pris l’eau. Garcia, j’adore son toucher de balle, sa technique. Mais ce n’est pas un défenseur central. Au PSG pour être doublure d’Hakimi ce n’est pas idiot, il peut le faire mais ce n’est pas son poste » estime le consultant de l’Equipe du Soir, supporter du Barça et qui sait donc de quoi il parle au moment de détailler les qualités et les défauts d’Eric Garcia, cible n°1 du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato. Notons que si aucun accord ne peut être trouvé avec Barcelone pour cet hiver, le PSG envisage de recruter l’ancien défenseur de Manchester City l’été prochain en tant que joueur libre.
0
Derniers commentaires

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

A part Olyse, et encore c'est plus un attaquant, il n'y a pas un milieu dans la liste que je veux à la place de Tolisso à Lyon

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Aligné, pas de peno pour l'OM et défaite méritée sur le contenu du match... Maintenant ça va être chaud pour la qualif.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Ah l'épisode Rabiot a ete un très gros coup dur et on le voit maintenant

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

apres on a l'habitude de prendre des rouges quand le joueur touche le ballon donc ca changera pas trop ..

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

C est toute la différence entre un grand club et un petit club. Le fait de jeu tourne toujours en faveur du grand club

