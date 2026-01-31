ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

Le PSG l'avoue, Dro Fernandez n'est pas au niveau

PSG31 janv. , 20:30
parEric Bethsy
3
Chipé au FC Barcelone cet hiver, Dro Fernandez n’était pas qualifié pour disputer le match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1) mercredi. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain est autorisé à faire ses débuts à Strasbourg dimanche. Mais l’entraîneur parisien Luis Enrique ne l’estime pas suffisamment prêt.
Le moment tant attendu arrive pour Dro Fernandez. Mécontent de son temps de jeu au FC Barcelone, le milieu offensif de 18 ans a choisi de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. L’Espagnol a été séduit par le discours de son compatriote Luis Enrique. Il faut dire que le projet du champion d’Europe accorde une place importante aux jeunes joueurs. Emballé, l’ancien Blaugrana a hâte de faire ses débuts, lui qui n’était pas qualifié pour disputer le match de Ligue des Champions contre Newcastle mercredi.
Seulement voilà, avant le déplacement à Strasbourg dimanche en Ligue 1, match qu’il est autorisé à jouer, Dro Fernandez a appris qu’il ne serait probablement pas aligné. Luis Enrique admet que sa recrue a besoin de temps pour s’adapter et se mettre au niveau de ses coéquipiers. « Je dois parler de la difficulté que l'on a pour trouver des joueurs qui ont la qualité pour jouer dans notre équipe, a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse. Dro a cette qualité, il a les qualités techniques et physiques. »

« Il est très jeune, on a beaucoup de confiance pour l'avenir de ce type de joueurs, a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Mais il faut aussi rester calme, il vient juste d'arriver, on a de la tranquillité pour voir son adaptation, pour voir son niveau. C'est important de faire confiance aux jeunes joueurs mais il faut donner cette confiance dans les moments adéquats. Quand est-ce que ce moment arrivera ? Je ne sais pas. » Autrement dit, Dro Fernandez devra se montrer patient.
3
Loading